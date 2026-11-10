Van'da ustalar karla yarışıyor: botlar kışa hazırlanıyor

Van'da mevsimin ilk kar yağışı şehirde kış hazırlıklarını hızlandırdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentte yaşayanlar, bot ve kışlık ayakkabılarını su geçirmezlik ve tutuş açısından kontrol ettirmek için tamircilerin yolunu tuttu. İl merkezindeki atölyelerde iş yoğunluğu artarken, ustalar geceleri de mesai yapıyor.

Kışta onarım ve mesai düzeni:

İHA muhabirine konuşan ayakkabı ustası Fikret Kaya, kar yağışıyla işlerin yoğunlaştığını belirtti. Kaya, sabah 09.00'da başlayan mesainin gece 23.00-00.00'a kadar sürdüğünü; yetişmeyen işlerin ertesi güne aktarıldığını anlattı. Ustalar öncelikle botların taban ve dikiş kontrollerini yapıyor, su yalıtımı için gereken onarımları uyguluyor ve müşterilerin kış boyunca rahat etmelerini sağlamaya çalışıyor.

Palet uygulaması ve taban önerileri:

Kaya, buzlu zeminlerde kayma riskini azaltmak için bot tabanlarına dişli palet uygulandığını söyledi. Bu uygulamanın özellikle kadın botlarında güvenliği artırdığını vurgulayan Kaya, ayrıca bozulan fermuarların değişimini, ayağa uygun ortopedik tabanlık yerleştirilmesini ve kopan zincirlerin kilitlerinin yenilenmesini de yaptıklarını aktardı. Gerektiğinde ana zincirin tamamen yenilendiği belirtildi.

Vatandaşlara yeni ayakkabı alırken taban seçimine dikkat etmelerini tavsiye eden Kaya, yumuşak, tırtıklı ve kauçuk tabanlı modellerin tercih edilmesini önerdi. Sert neolit tabanlı ayakkabılardan uzak durulmasının faydalı olacağını söyleyen Kaya, çok yürüyenlerin özellikle taban yumuşaklığına önem vermesi gerektiğini ekledi. Mevcut ayakkabılarını kullanmaya devam edeceklerin ise tabanlarına kaymayı önleyici palet uygulaması yaptırabilecekleri hatırlatıldı.

Kentteki küçük atölyelerde çalışan ustalar, kış boyunca hizmet vererek vatandaşların güvenli ve konforlu yürüyüşünü sağlamayı amaçlıyor. Yoğun mesai ve uygulanan onarımlar sayesinde Vanlılar, botlarını karda ve buzda daha güvenli şekilde kullanabilecek.

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