Denizli'ye 16,2 milyar liralık kapsamlı yatırım paketi

Denizli'ye 16,2 milyar liralık yatırım paketi açıklandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kent için hazırlanan kapsamlı yatırım programını, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel in katılımıyla düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Törene binlerce vatandaşın yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda protokol mensubu katıldı.

Toplu açılış ve temel atma töreninin ayrıntıları:

Program kapsamında bugün 31 projenin açılışı yapılırken, 17 projenin temeli atıldı. Törende Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Büyükşehir Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ve çok sayıda bürokrat hazır bulundu. Tören, katılımcıların duaları ve protokolün birlikte basacağı açılış-butonu ile sembolik olarak tamamlandı.

Denizli halkının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Başkan Çavuşoğlu, belediyecilik anlayışlarının odağında sosyal hizmetlerin ve dayanışmanın bulunduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, kentin kaynaklarının adil ve eşit bir şekilde dağıtılacağını, kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği bir şehir hedeflediklerini söyledi.

Projelerin kapsamı ve sosyal belediyecilik hedefleri:

Törende detayları paylaşılan yatırımlar; altyapı, kentsel dönüşüm, sosyal konut, tarımsal destek, kültür ve spor tesisleri ile sosyal hizmetleri kapsıyor. Başkan Çavuşoğlu, özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik çalışmalara öncelik verileceğini belirterek Karşıyaka Sosyal Konut projesi ile hedefin 600 sosyal konutu hayata geçirmek olduğunu açıkladı. Ayrıca Fatih Mahallesi ve Servergazi Mahallesi sosyal konut projelerinin de programda yer aldığı ifade edildi.

Çavuşoğlu, kent lokantalarından kent markete, katlı otoparka ve üreticiye yönelik tesislere kadar uygulamaya alınan birçok hizmetin şehir yaşamını dönüştürdüğünü söyledi. Üretici ve çiftçilere verilen desteğin artırılacağını, yöresel ürün pazarları ve yem tesisleri gibi yatırımlarla tarımsal üretimin destekleneceğini ekledi.

Başkan, göreve geldikleri günden beri adil, eşit ve üretken bir yönetim anlayışı takip ettiklerini belirterek "Bu yönetim anlayışımızın sonucu şehrimizi her gün yaşayan bir şehir haline getirdik" ifadelerini kullandı.

Program sırasında aynı gün düzenlenen Lykos Yarı Maratonu ve TÜYAP Kitap Fuarı gibi etkinliklerin de kentin canlılığını gösterdiği, halkın belediye faaliyetlerine ilgisinin yüksek olduğu vurgulandı.

Ekonomik büyüklük ve proje rakamları:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin son iki yılda gerçekleştirdiği hizmetleri övgüyle anlattı. Özel, asfalt ve parke çalışmaları, sosyal destekler ve tarımsal yardımlar gibi uygulamaların yanı sıra maliyetlere ilişkin şu rakamları paylaştı: 7,5 milyar lira tutarındaki 31 projenin açılışı, 2,7 milyar lira değerinde projelerin temeli ve 6 milyar lira tutarında yatırımın müjdesinin verildiğini belirterek toplam rakamın 16,2 milyar lira olduğunu söyledi.

Özel, iki yılda kaydedilen mesafenin Denizli için gurur verici olduğunu belirterek Büyükşehir’in tüm kadrosuna teşekkür etti. Konuşmasında ayrıca merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek in anısına yapılan esere ve kentler arasındaki dostluk ilişkisine vurgu yaptı; Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek in törende bulunması özel bir anlam taşıdı.

Törenin ardından temel atma ve açılışlarla ilgili protokol üyeleri sahneye çıkarak sembolik butonlara bastı. Bu hareketle tamamlanan projeler hizmete girerken, temeli atılan projeler için de uygulama safhası resmen başlamış oldu.

Belediye yetkilileri, önümüzdeki dönemde ilan edilen yeni projelerin adım adım hayata geçirileceğini ve yatırımların Denizli’nin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlayacağını belirtti. Açıklanan paket, altyapıdan sosyal konutlara, üretici desteklerinden kültür-sanat yatırımlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor ve kentteki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Katılımcılar ve vatandaşlar, tören alanında hem açılışların sevincini hem de yeni projelerin getireceği beklentiyi paylaştı. Belediye yönetimi, yatırımların izlenmesi ve şeffaflığın sağlanması adına ilerleyen süreçte vatandaş bilgilendirmelerini sürdüreceklerini bildirdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİNDE KENTİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK YENİ PROJELERİ İLK KEZ AÇIKLADI. SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU YAPAN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, KİMSENİN KENDİNİ YALNIZ HİSSETMEYECEĞİ BİR DENİZLİ İNŞA ETTİKLERİNİ BELİRTTİ. DENİZLİLİLER İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALAYAN YATIRIM HAMLESİ KAPSAMINDA TOPLAM 31 PROJENİN AÇILIŞI YAPILIRKEN, 17 PROJENİN TEMELİ ATILDI.