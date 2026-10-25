Sürgünden döndü: Maria Corina Machado yeniden Venezuela sahnesinde

Venezuelaya dönüş ve ilk açıklama:

Maria Corina Machado, yaklaşık bir yıl süren sürgünün ardından ülkesine döndüğünü sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Machado paylaşımında "Buradayım. Sizinle birlikteyim" ifadelerini kullandı fakat dönüş şekli ya da bulunduğu yer hakkında ek ayrıntı vermedi.

Siyasi gündem ve ziyaret planları:

Machado’nun başdanışmanı David Smolansky, liderin dönüşünü takiben çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı. Smolansky, Machado’nun geçen haziranda Venezuela’yı vuran depremlerin mağdurları, siyasi tutukluların aileleri, uluslararası toplum ve Venezuela’daki demokratik hareketin çeşitli liderleriyle buluşmayı planladığını söyledi.

Smolansky, ayrıca Machado’nun "serbest ve adil seçimler için bir tarih belirlenmesi adına aktif şekilde çalışacak" ifadesiyle siyasi sürece odaklanacağını belirtti.

Yurt dışındaki muhaliflerin dönüş sinyalleri:

İspanya’da yaşayan sürgündeki muhalif lider Edmundo Gonzalez, Machado’nun dönüşünü doğruladı ve yakında kendisinin de ülkeye katılacağına yönelik sinyal verdi. Bu açıklama, diasporadaki muhalefetin birleşme ihtimaline işaret ediyor.

Uluslararası tepkiler ve ABD açıklamaları:

ABD Başkanı Donald Trump, Machado’nun dönüşüyle ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi ve ABD’nin Venezuela’nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguezi desteklemeye devam edeceğini ima etti. Trump, Machado için "Çok hoş bir kadın" yorumunda bulunurken, "Venezuela’da işlerimiz gerçekten çok iyi gidiyor" dedi.

Fox News’a verdiği röportajda Trump, ABD’nin "Venezuela’da tam kontrole sahip olduğunu" iddia ederek, "Çok adil davranıyoruz. Ancak haftada milyonlarca varil petrol çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı. Haber kaynaklarında yerildiği üzere Trump, geçmişte Machado’yu ülkenin yeni lideri olarak desteklememiş, bunun yerine Maduro’nun eski Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’e yönelik destek vermişti.

Machado'nun geçmişi ve güvenlik endişeleri:

1967 doğumlu Maria Corina Machado, 2002 yılında siyasete girip Maduro yönetimine karşı muhalefetin önde gelen isimlerinden biri olarak öne çıktı. 2012 yılında ilk kez devlet başkanlığı adaylığına soyunmuş, muhalefet içi ön seçimleri kaybetmişti. 2023 ön seçimlerini kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı olmuş ancak yargı kararıyla kamu görevinden men edilmesi nedeniyle çekilmek zorunda kalmıştı.

Muazzam tehditler alan Machado, muhalefetin Maduro’ya karşı zafer ilan ettiği dönemde protestoların siması oldu; aldığı tehditler gerekçesiyle 1 Ağustos 2024 tarihinde kamuoyundan çekildiğini ve Wall Street Journal’a yazdığı mektupta tutuklanma ya da öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda kaldığını belirtti. Bu yıl ocak ayında ise yeniden kamuoyuna çıktığında tutuklanmasına yönelik başarısız bir teşebbüs yaşandığı ve aracına birkaç el ateş edildiği bildirildi.

Maduro yönetimi, Machado’nın Oslo’ya giderek 2025 Nobel Barış Ödülünü alması durumunda onu kaçak ilan edeceklerini belirtmişti. Ödül töreninde ise Machado’nun ödülünü kızı Ana Corina Sosa Machado 11 Aralık 2025 tarihinde Oslo Belediye Sarayı’nda aldı.

Machado’nın ülkeye dönüşü, Venezuela’daki siyasi denklemi yeniden hareketlendirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Liderin izlenecek strateji ve kamuoyuna yönelik mesajları, önümüzdeki dönemde hem iç siyaseti hem de uluslararası ilişkileri etkileme potansiyeli taşıyor.

VENEZUELALI MUHALİF LİDER MARİA CORİNA MACHADO YAKLAŞIK 1 YIL SONRA ÜLKESİNE DÖNDÜ