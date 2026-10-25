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Trump'tan İran'a saldırı iddialarına kısa yanıt

Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuşan ABD Başkanı Trump, İran'a bugün herhangi bir saldırı yapılmayacağını kısa ve net şekilde açıkladı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 21:11

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EDİTÖR: Caner Şahin

Trump'tan İran'a saldırı iddialarına kısa yanıt

Trump'ın açıklaması:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan Michigan'a doğru yola çıktığı sırada gazetecilerin İran'a yönelik saldırıların bugün yeniden başlayıp başlamayacağı sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin sorusuna Trump, önce "Bunu size söyler miyim?" diyerek karşılık verdi, ardından "Cevap hayır, bugün bir saldırı olmayacak" şeklinde net bir ifade kullandı.

Sorunun yöneltilme anı:

Açıklama, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılış anında, Michigan seyahati öncesinde kayda geçti; cevap kısa ve doğrudan oldu.

Açıklamanın yorumu:

Başkanın verdiği yanıt, o gün içinde İran'a yönelik herhangi bir askeri harekâtın planlanmadığını açıkça belirtiyor. Kısa ifadeler, yetkililerin anlık tutumlarını medya ile hızlı biçimde paylaşma biçimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

TRUMP: &quot;(İRAN’A) BUGÜN BİR SALDIRI OLMAYACAK&quot;

TRUMP: "(İRAN’A) BUGÜN BİR SALDIRI OLMAYACAK"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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