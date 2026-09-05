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Deprem hibesiyle kendi iş yerini açan kadın 8 kişiye istihdam sağlıyor

İslahiye'de evi yıkılan 48 yaşındaki Saliha Alıcı, Dünya Bankası hibesiyle ev yemekleri işletmesi açtı; bugün 5 çalışan ve 3 öğrenciyle 8 kişiye iş sağlıyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Deprem hibesiyle kendi iş yerini açan kadın 8 kişiye istihdam sağlıyor

Deprem sonrası girişimciliğe dönüşüm:

6 Şubat depremlerinde İslahiye'de evi yıkılan, 48 yaşında ve 3 çocuk annesi Saliha Alıcı, deprem sonrası aldığı destekle kendi iş yerini kurdu. Daha önce evinde yemek hazırlayarak geçimini sağlayan Alıcı, ev yemeklerine olan talebi de göz önünde bulundurarak başvurduğu Dünya Bankası hibe programından olumlu yanıt aldı ve bu desteği işletme açmak için kullandı.

Evde başladığı işi kurumsallaştırarak büyüten Alıcı, küçük ölçekli üretimden daha düzenli bir hizmet modeline geçti. İşletme, bölgedeki ihtiyaçları karşılamaya yönelik ev yemekleri hazırlıyor ve Alıcı’nın girişimi yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

İstihdam ve işletme yapısı:

Alıcı, işletmesinde 5 çalışan ile birlikte 3 öğrenciye de istihdam sağlayarak toplam 8 kişiye düzenli iş imkânı sundu. Çalışanların büyük bölümü yemek hazırlama ve paketleme süreçlerinde görev alırken, öğrenciler hem pratik kazanıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Saliha Alıcı işletmesini anlatırken, "Hibe sayesinde iş yerimi açtım" diyerek sürecin kendisi için nasıl dönüştürücü olduğunu özetliyor. Alıcı, işletmeyi açtıktan sonra taleplerin arttığını ve hizmetin sürdürülebilir hale geldiğini belirtiyor.

Menü ve hizmet anlayışı:

İşletmenin önceliği sulu ev yemekleri ve geleneksel lezzetler. Menüde kuru fasulye, bamya, yeşil fasulye gibi sulu yemeklerin yanı sıra börek çeşitleri, içli köfte, mantı, sarma ve dolma gibi ev yemekleri yer alıyor. Alıcı, "Ev yemekleri, sulu yemek üzerine çalışıyoruz... aklınıza gelebilecek evde yiyebileceğiniz her türlü yemeğimiz mevcut" ifadeleriyle menünün çeşitliliğini vurguluyor.

Alıcı son olarak işlerin yolunda olduğunu belirterek, "İşlerim güzel, her şey yolunda gidiyor. Müşterim var, bir problem yok çok şükür" dedi ve girişimin hem kendi yaşamına hem de istihdama olumlu katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Deprem sonrası aldığı hibeyle iş yeri sahibi oldu: 8 kişiye istihdam sağlıyor

Deprem sonrası aldığı hibeyle iş yeri sahibi oldu: 8 kişiye istihdam sağlıyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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