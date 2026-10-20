Depreme hazırlık: Dede Korkut öğrenci yurdu için teknik değerlendirme yapıldı

Toplantının amacı ve genel değerlendirme:

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen Dede Korkut Öğrenci Yurdu için yürütülecek deprem güçlendirme projesi hakkında teknik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, projenin mevcut durumunu ve güçlendirme uygulama sürecini netleştirmeyi hedefledi.

Çalışmaların incelenmesi ve uygulama adımlarının planlanması amacıyla düzenlenen oturum, İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Adem Saka başkanlığında yapıldı. Toplantıda proje raporları ve hazırlanmış teknik dökümanlar üzerinden görüş alışverişi sağlandı.

Teknik ayrıntılar ve uygulama süreci:

Toplantıda mimar ve mühendisler proje kapsamındaki güçlendirme yöntemleri, malzeme tercihleri ve uygulama aşamalarına ilişkin teknik ayrıntıları ele aldı. Yapısal analiz sonuçları doğrultusunda yapılacak müdahalelerin öncelikleri ve iş programı üzerinde duruldu.

Güçlendirme uygulamasına ilişkin teknik konuların ve saha çalışmalarının koordinasyonu için gerekli adımlar, proje dokümanları üzerinden tartışılarak belirlendi. Uygulama sırasında uyulacak standartlar ve denetim süreçleri de toplantıda değerlendirildi.

Toplantıya İl Özel İdaresi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden mimar ve mühendisler katıldı; görev dağılımı ve koordinasyon sorumlulukları netleştirildi. İlerleyen aşamalarda saha uygulamalarının takip edilerek raporlanması kararlaştırıldı.

ÖĞRENCİ YURDUNUN GÜÇLENDİRME PROJESİ İÇİN TEKNİK TOPLANTI YAPILDI