Depremin izleri hâlâ taze: Van OSB başkanından dirençli kent çağrısı

Van OSB yönetiminden 9 Kasım mesajı:

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 9 Kasım 2011 tarihinde yaşanan yıkıcı depremin acısının hâlâ ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Yayımlanan mesajda, kent ve sanayi alanlarında alınması gereken tedbirlere vurgu yapıldı.

şehrin yaşadığı kayıpların hatırlatılması:

Aslan, sürecin 23 Ekim 2011 ile başlayıp 9 Kasım 2011 tarihinde derinleştiğini, Van-Erciş ve Van-Edremit merkezli depremlerde yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Başkanın mesajında yer alan ifadelerden biri şöyleydi: "Şehrimiz, 23 Ekim 2011’de Van-Erciş ve 9 Kasım 2011’de Van-Edremit merkezli meydana gelen felaketlerle sarsılmış, yüzlerce canımızı toprağa verirken büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen o günlerin acısı yüreğimizde ilk günkü gibi tazedir. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır diliyorum".

afet bilinci ve kentsel dayanıklılık çağrısı:

Yerkürenin en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan Türkiye ve Van gerçeğine dikkat çeken Aslan, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel şartının güvenli yapılar olduğunu vurguladı. Mesajında yer alan temel öğretiyi şu sözlerle özetledi: "Deprem öldürmez, çürük yapı öldürür."

Başkan Aslan, sanayi tesislerinden konutlara kadar tüm yaşam alanlarının bilimin ve mühendisliğin ışığında; afete dayanıklı, dirençli biçimde planlanması ve inşa edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Üretimin, ticaretin ve günlük yaşamın kesintisiz sürdürülebilmesi için sağlam altyapıların hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Van’ın potansiyelinin yeniden ayağa kaldırılması için kamu kurumları, yerel yönetimler, sanayiciler ve vatandaşların ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyleyen Aslan, birlik ve dayanışma mesajı verdi: "Devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğiyle Van’ımızı her alanda daha güçlü, güvenli ve geleceğe umutla bakan bir cazibe merkezi haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz".

Mesaj, anma günü vesilesiyle geçmişte yaşanan kayıpların unutulmaması ve alınacak önlemlerle geleceğe güvenle bakılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Başkan Aslan, deprem anılarının yol gösterici olması gerektiğini belirterek, kayıplar için başsağlığı diledi.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, 9 KASIM 2011 TARİHİNDE VAN’DA YAŞANAN YIKICI DEPREMİN ACISININ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE OLDUĞUNU SÖYLEDİ.