Depremle değişen hayatını seçti: tişörtündeki mesajı açıkladı

Antakya'da deprem sonrası evine kapanan genç ve ailesinin gündemi:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evini ve yakınlarını kaybeden ailelerden biri olan 52 yaşındaki Semra Özbay ile oğlu 25 yaşındaki Barış Özbay, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Depremin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış, uzun süre hastanede kaldıktan sonra evine döndü, ancak tedaviyi reddederek günlük yaşamı ve alışkanlıkları üzerinde ısrarlı olduğunu söylüyor.

Barış'ın tercihi ve günlük rutini:

Hastanedeki yaklaşık üç aylık tedavi sürecinin ardından evine dönen Barış, ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktı ve büyük ölçüde sanal dünyaya yöneldi. Haberlere yansıyan görüntülerde üzerinde Almanca yazılı "Ben artık iflah olmam" ifadesinin yer aldığı tişörtüyle dikkat çeken genç, yaşantısıyla ilgili net bir tutum sergiliyor. Barış, "Hiçbir şey istemiyorum, ben mutluyum" diyerek yaşamına dışarıdan müdahale edilmesini kabul etmediğini vurguluyor.

Günlerini genellikle telefon ve bilgisayar başında geçirdiğini söyleyen Barış, telefon şarjı bitince duvarı izleyerek zaman geçirdiğini, bahçede kedilerle oynadığını ve ihtiyaçlarını karşılayabildiği sürece müdahaleye gerek duymadığını belirtiyor. Ağrı kesici aldığı zaman hareket edebildiğini söyleyen genç, gündelik döngüsünü "uyanmak, yemek, ilaç, telefonla vakit geçirmek, uyumak" şeklinde özetliyor ve yardım tekliflerini kabul etmediğini ifade ediyor.

Anne Semra'nın kabullenişi ve ev içi dinamikler:

Oğlunun tedaviye ve kişisel bakıma karşı mesafeli tavrını kabul ettiğini söyleyen Semra Özbay, Barış'ın banyo yapmama gibi bazı alışkanlıklarının sürdüğünü belirtiyor. Semra, oğlunun daha önce kendisini evde yalnız bırakma eğiliminde olduğunu; şimdi ise evde kalmasını istemediğini, bazen kendisinden gitmesini istediğini anlatıyor. "Ben de memnunum" yaklaşımıyla oğlunun hayatından umut kesmiş görünüyor; oğlunun şu anki halinden memnun olduğu sürece kendisinin de memnun olduğunu ifade ediyor.

Semra, oğluyla zaman zaman kahve içip küçük sürprizler yaptığı anların olduğunu, ancak dertleşme tekliflerine karşı Barış'ın çoğu zaman "Of, yeter, konuşma artık. Dinlemek istemiyorum" dediğini aktarıyor. Ayrıca Barış'ın ilaç saatlerine uymadığı, almaya başladığında uykusunun geldiği ve günlük yaşam ritminin buna göre şekillendiği belirtiliyor. Yardım edenlere teşekkür eden anne, maddi destek sunanlara minnettarlığını dile getiriyor ancak oğlunun yardım kabul etmediğini tekrar vurguluyor.

Barış ve annesi Semra'nın hikayesi, depremin yarattığı travma ve sonrasındaki bireysel tepkiler üzerinden toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor. Genç adamın tişörtündeki ifade ve tedaviye karşı tutumu, aile içindeki kabullenme ve dışarıdan gelen yardım teklifleri arasındaki gerilimi görünür kılıyor.

HATAY'DA DEPREMİN ARDINDAN EVİNDEN ÇIKMAYARAK SANAL ALEME BAĞIMLI HALE GELEN VE YAŞAM HİKAYESİYLE İLGİ ODAĞI OLAN BARIŞ ÖZBAY, TEDAVİYİ REDDEDEREK YAŞAMINI SÜRDÜRÜRKEN GİYDİĞİ TİŞÖRTÜN ÜZERİNDE YER ALAN ALMANCA "BEN ARTIK İFLAH OLMAM!" DEYİMİYLE KENDİNİ MERAK EDENLERE MESAJ VERDİ.