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Kullanımı sınırlı göz lensi proteinlerinden biyoaktif peptit üretimi hedefleniyor

BARÜ'nün TÜBİTAK destekli projesiyle göz lensi proteinlerinden peptitler elde edilip enzim, antimikrobiyal ve hücresel etkileri incelenecek.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 22:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kullanımı sınırlı göz lensi proteinlerinden biyoaktif peptit üretimi hedefleniyor

Bartın Üniversitesi'nden göz lensi proteinlerine yenilikçi biyoteknolojik bakış

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından yürütülen proje, göz lensinde bulunan proteinleri yeni bir biyoaktif peptit kaynağı olarak değerlendirmeyi amaçlıyor. Proje, TÜBİTAK-ARDEB 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı ve yürütücülüğünü Prof. Dr. Dursun Kısa üstleniyor.

Çalışma kapsamı:

Proje kapsamında göz lensi proteinlerinden enzimatik yöntemlerle peptitler elde edilecek ve bu peptitlerin farklı biyolojik aktiviteleri sistematik olarak araştırılacak. Araştırmada özellikle enzim inhibisyonu, antimikrobiyal aktivite ve hücre kültürü temelli biyolojik aktiviteler üzerinde durulacak. Biyolojik aktivite gösteren peptitler daha ileri analitik yöntemlerle karakterize edilecek ve peptit dizileri tanımlanacak.

Analitik ve hesaplamalı yaklaşımlar:

Peptitlerin amino asit dizilerinin belirlenmesinde nanoLC-MS/MS analizleri kullanılacak. Elde edilen diziler ve yapısal veriler bilgisayar destekli yöntemlerle in silico analizlere tabi tutulacak; böylece peptitlerin yapısal ve işlevsel özellikleri daha ayrıntılı değerlendirilebilecek.

Projede BARÜ'den Arş. Gör. Dr. Kübra Sena Baş Topcu ile İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Eczacılık Fakültesi'nden Doç. Dr. Zafer Ömer Özdemir araştırmacı olarak yer alıyor; yüksek lisans öğrencisi Kübra Karaman ise bursiyer olarak projeye katkı sağlayacak.

Hedefler ve beklentiler:

Çalışmanın birinci hedefi, kullanım potansiyeli sınırlı biyolojik materyallerden yüksek katma değerli biyoteknolojik bileşenler elde edilmesine yönelik bir yöntem ortaya koymak. Elde edilecek sonuçların, moleküllerin etkinliklerinin ve potansiyel uygulamalarının ilerleyen araştırmalarda daha ayrıntılı incelenmesine temel oluşturması öngörülüyor. Proje ayrıca doğrudan kullanımı sınırlı protein materyallerinin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, TÜBİTAK desteği alan projeler nedeniyle Prof. Dr. Dursun Kısa ve proje ekibini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. Projenin elde edeceği verilerin hem temel bilim hem de uygulamalı biyoteknoloji alanlarında yeni araştırma kapıları açması bekleniyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNİN (BARÜ) TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJESİYLE GÖZ LENSİNDE BULUNAN...

BARTIN ÜNİVERSİTESİNİN (BARÜ) TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJESİYLE GÖZ LENSİNDE BULUNAN PROTEİNLERİN FARKLI ÖZELLİKLERİ İNCELENEREK YARARLI BİYOMOLEKÜLLERİN ELDE EDİLMESİ AMAÇLANIYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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