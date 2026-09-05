Gaziosmanpaşa'da sünnet şöleni yaklaşık 500 çocuğa umut ve neşe taşıdı

geleneksel sünnet şöleni ve program akışı:

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleninde yaklaşık 500 çocuğun sünneti gerçekleştirildi. Sağlık ekiplerinin gözetiminde yürütülen işlemlerin yanısıra, çocuklar ve aileleri için gün boyu süren etkinlikler programlandı.

Etkinlik alanında şişme oyun grupları, yüz boyama ve kukla gösterileri yer aldı. Ayrıca sahnelenen Karagöz ile Hacivat gösterileri ve bilim şovları çocukların yoğun ilgisini çekti. Organizasyon boyunca kavurma pilav, dondurma, çay ve su gibi ikramlar sunuldu.

yetkililerin mesajı:

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş de katıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, konuşmasında çocukları ve ailelerini selamlayarak, sünnet günlerinin çocukların hafızasında ömür boyu kalacak özel anlardan biri olduğunu vurguladı. Karadeniz, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Hayatımızda bazı anlar vardır; küçük gibi görünür ama çocuklarımızın hafızasında ömür boyu yer eder. Bugün de evlatlarımız için öyle özel bir gün. Öncelikle sünnet olan bütün evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim onları sağlıkla, huzurla, güzel bir ömürle büyütmeyi; ailelerine ve milletimize hayırlı evlatlar olmayı nasip etsin."

Karadeniz, sünnet sürecinde görev alan sağlık çalışanları ve belediye personeline teşekkür ederek ailelerin önemine dikkat çekti: "Bir çocuğun hayatındaki en büyük güç ailesidir. Sizlerin sevgisi, emeği ve duası onların en büyük dayanağıdır. Biz istiyoruz ki Gaziosmanpaşa’da hiçbir çocuğumuz kendisini yalnız hissetmesin, her çocuğumuzun yüzü gülsün. Bugün burada olduğu gibi çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmaya, ailelerimizin yanında olmaya ve Gaziosmanpaşa’mızı çocuklarımız için daha güzel bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz."

belediyecilik anlayışı ve etkinliğin sona ermesi:

Karadeniz, belediyecilik anlayışlarını sadece fiziki yatırımla sınırlamadıklarını belirterek, "Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak biz belediyeciliği yalnızca yollar, binalar inşa etmek olarak görmüyoruz. İnsanların hayatına dokunmak, komşuluk kültürümüzü yaşatmak, birlikte olmak ve birlikte güzel anılar biriktirmek olarak görüyoruz. Bizim anlayışımız bunun üzerine. Gaziosmanpaşalıların hayatına dokunmak için gayret etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren program, çocukların aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeleri ve hatırlayacakları anılar biriktirmeleriyle son buldu. Sünnet şöleni, hem sağlık hizmetlerinin hem de sosyal etkinliklerin bir arada sunulduğu bir gün olarak kayda geçti.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ’NDE 500’E YAKIN ÇOCUĞUN SÜNNETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMA, ÖNCEKİ DÖNEM İÇİŞLERİ BAKANI VE AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN SOYLU İLE AK PARTİ GAZİOSMANPAŞA İLÇE BAŞKANI AV. İSMAİL ERGÜNEŞ DE KATILDI.