Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Derbide temkinli başlangıç: 15. dakikada 0-0

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor; ilk 15 dakikada skor 0-0. Maçta tempo ve pozisyon arayışları ön planda.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 20:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Derbide temkinli başlangıç: 15. dakikada 0-0

fenerbahçe evinde beşiktaş ile golsüz başlayan maça devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, maçın ilk 15. dakikasını 0-0 eşitlikle tamamladı. Karşılaşma hâlen devam ediyor ve henüz gol sesi çıkmadı.

oyunun gidişatı:

İlk bölümde tempo büyük ölçüde dengede seyrediyor; her iki takım da kontrollü oyun ve pozisyon üretme çabası içinde. Savunma organizasyonları, maçın şu anki akışında öne çıkan unsur olarak görünüyor.

takımların öncelikleri:

Ev sahibi ekip top kontrolü ile üstünlük ararken, konuk takımın zaman zaman alanı daraltmaya yönelik düzenlemeleri maça denge getiriyor. İlerleyen dakikalarda net şut girişimleri ve daha belirgin hücum organizasyonları skor üzerinde belirleyici olabilir.

Maçın seyri, taraftarlar ve yetkililer tarafından dikkatle izleniyor; karşılaşma devam ediyor ve ilerleyen bölümlerde tempo değişebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA FENERBAHÇE, SAHASINDA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA FENERBAHÇE, SAHASINDA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor'a hücum takviyesi: Ebrima Ceesay kiralık olarak kadroya katıldı
images

Çorum FK taraftarıyla ilk galibiyeti hedefliyor
images

Serkan Özbalta: savunma disipliniyle Konyaspor karşısında 3 puanı aldık
images

Karting şampiyonası Uşak’ta hız kazandı: 5. ayak sıralamalarla başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van Gölü kıyısındaki kayalıklardan 19 yaşındaki genç kız kurtarıldı

Kocaali'de direkte akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi

Yeni kovan desteğiyle Yozgat'ta bal üretiminde hedef büyüyor

Soma kırsalında çıkan yangın hava ve kara müdahalesiyle kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu