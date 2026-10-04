Dere Aydınlar köyünde kabardı, sürüye zarar verdi

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyü kırsalında meydana geldi. Köylüye ait yaklaşık 200 büyükbaş hayvan, köy çobanı tarafından otlatılmak üzere yayılıma çıkarıldı. Hayvanlar su içmek için köydeki dereye indiğinde, yoğun geçen yağışlar sonucu derenin debisi aniden artarak bazı hayvanları sürükledi.

müdahale ve kayıplar:

Çoban ile köylülerin hızlı müdahelesi sonucu sürünün büyük bölümü kurtarıldı; ancak dereye kapılan yaklaşık 70 hayvandan 16 tanesi telef oldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerde, kalan hayvanların güvenli bölgelere taşınması için çalışma başlatıldı.

köy halkının beklentisi:

Köy sakinleri kayıplarının büyük olduğunu belirterek yetkililerden ve ilgili kurumlardan destek talep etti. Bölge halkı, benzer afetlerin etkisini azaltmak için önlemlerin güçlendirilmesini ve zarar gören üreticilere yardım sağlanmasını istiyor.

SİVAS’IN KOYULHİSAR İLÇESİNDE DEREYE DÜŞEN 16 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.