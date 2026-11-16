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Derecik'te 21 Ekim heyelanı sonrası yamaçta süren toprak akışları endişe yaratıyor

21 Ekim 2024'teki heyelanın ardından Rize Çayeli Derecik köyünde yamaçta süren toprak akışları yağışlarla yeniden hızlandı, köylüler tedirgin.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:49

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Derecik'te 21 Ekim heyelanı sonrası yamaçta süren toprak akışları endişe yaratıyor

Derecik'te 21 Ekim heyelanının ardından yamaçta hareketlilik sürüyor

Rize'nin Çayeli ilçesi Derecik köyü sınırlarında 21 Ekim 2024'te meydana gelen heyelanın ardından yamaçta devam eden toprak akışları bölgedeki gündemi belirliyor. Heyelanın zemini yumuşattığı ve yamaç stabilitesini bozduğu bildiriliyor; bu nedenle bölgedeki hareketlilik tamamen sonlanmadı.

yamaçta gözlemlenen durum:

Yetkililer ve yöre sakinleri, özellikle yağışların ardından ve zemindeki nem oranının artmasıyla yamaçtan kopan toprak parçalarının aşağı doğru aktığını aktarıyor. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayıp dün gün boyu etkili olan şiddetli yağışların ardından toprak kaymalarında yeniden artış gözlendi. Bölgede zaman zaman devam eden akışlar, yer yer yüzeysel sürüklenmelere neden oluyor.

köylülerin tedirginliği ve yerel etkiler:

Yöre halkı, kayan toprak parçılarının süreklilik göstermesinden dolayı tedirginlik yaşıyor. Heyelanın ardından yamaçta oluşan zayıf zeminin ve artan nemin, kısa vadede riskin tamamen ortadan kalkmasını engellediği ifade ediliyor. Bölgedeki hareketliliğin devam etmesi, köylülerin günlük yaşamında ve güvenlik algısında baskı oluşturuyor.

Durumun seyrine ilişkin olarak yağış takibi ve yamaç gözlemlerinin sürdüğü, toprak akışlarının yağışlarla ilişkisinin belirgin olduğu kaydedildi. Yerel halkın tedirginliği devam ederken, yamaçtaki hareketlerin tamamen durana dek dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNE BAĞLI DERECİK KÖYÜNDE, 21 EKİM 2024 TARİHİNDE MEYDANA GELEN HEYELANIN...

RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNE BAĞLI DERECİK KÖYÜNDE, 21 EKİM 2024 TARİHİNDE MEYDANA GELEN HEYELANIN ARDINDAN BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR. TOPRAK KAYMASININ YAŞANDIĞI YAMAÇTA ZAMAN ZAMAN TOPRAK AKIŞI SÜRERKEN, DURUM BÖLGE SAKİNLERİNDE TEDİRGİNLİĞE YOL AÇIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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