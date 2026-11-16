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Samsun güneşle büyüyor: COP31'de şehirden enerji yol haritası

Samsun Büyükşehir Belediyesi, COP31'de Ladik'teki 850 dönümlük GES ve iki ek projeyle 2024'ten bu yana 193 milyon 707 bin 776 kWh üretimini paylaştı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun güneşle büyüyor: COP31'de şehirden enerji yol haritası

Samsun'un COP31 katılımı:

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet temsilcilerini, uluslararası kuruluşları, bilim insanlarını, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi de bu küresel platformda kentte yürütülen çevre ve iklim odaklı yatırımları uluslararası katılımcılara tanıtıyor.

Zirve, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş ve sürdürülebilir şehircilik konularının dünya gündeminde olduğu bir ortam sunarken, Samsun projeleriyle hem üretim hem de sürdürülebilirlik hedeflerini görünür kılıyor.

Ladik'te Türkiye ölçeğinde bir yatırım:

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin COP31'de öne çıkardığı projelerden biri, Ladik ilçesinde kurulan Güneş Enerji Santrali (GES). 850 dönümlük alanda faaliyet gösteren bu tesis, Türkiye’de kamu eliyle orta gerilim seviyesinde şebekeye bağlanan en büyük GES olma niteliğini taşıyor. Belediye ayrıca Yabacılar Çarşısı GES ve Bilim Merkezi GES projelerini de zirvede tanıttı.

üretim rakamları ve çevresel etkiler:

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında devreye alınan üç ayrı GES noktası, üretim ve karbon tasarrufu verileriyle dikkat çekiyor. Resmi rakamlara göre üç projeden 2024'ten bu yana 193 milyon 707 bin 776 kWh elektrik üretilirken, bunun sonucunda yaklaşık 116 milyon 832 bin 357 ton CO2 salınımının önüne geçildi.

Bu projeler hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de belediyenin iklim hedeflerine ulaşmasında altyapı oluşturuyor. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevre dostu ulaşım gibi alanlardaki çalışmalar COP31 ziyaretçileriyle paylaşılıyor.

"Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik veriyoruz. Bu kapsamda güneş enerji santrallerimiz ile temiz enerji üretimini destekliyor, karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlıyoruz," ifadeleriyle projelerin amaçları özetleniyor. Belediye yetkilileri, COP31'de Samsun'un tecrübelerini paylaşmanın ve dünyanın farklı uygulamalarını yakından takip etmenin önemine vurgu yapıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SAMSUN’UNUN YEŞİL ENERJİ VİZYONUNU TÜRKİYE’NİN İLK KEZ EV SAHİPLİĞİ...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SAMSUN’UNUN YEŞİL ENERJİ VİZYONUNU TÜRKİYE’NİN İLK KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI COP31 İKLİM ZİRVESİ İLE ULUSLARARASI KATILIMCILARA TANITIYOR. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, TEMİZ ENERJİYE GEÇİŞ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK BAŞLIKLARININ DÜNYA GÜNDEMİNDE OLDUĞU TARİHİ ZİRVEDE SAMSUN, GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETEN YATIRIMI ‘SAMSUN GES’ İLE YER ALIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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