Erzincan'da vali Aydoğdu DSİ kütüphanesindeki çevre düzenlemesini inceledi

vali Aydoğdu'nun incelemesi:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Devlet Su İşleri (DSİ) Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan kütüphanede devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

çalışmaların son durumu ve bilgi alışverişi:

Aydoğdu, sahada yürütülen uygulamaları inceleyerek yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında sahada görev yapan personele gösterdikleri gayret için teşekkür etti.

Çalışma alanındaki işçilerle sohbet eden Vali Aydoğdu, personele kolaylıklar dileyip çalışmalarında başarı temennisinde bulundu ve projenin tamamlanmasının kütüphane hizmetlerine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

VALİ AYDOĞDU, DSİ KÜTÜPHANESİNDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ