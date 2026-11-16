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Erzincan'da vali Aydoğdu DSİ kütüphanesindeki çevre düzenlemesini inceledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, DSİ Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan kütüphanede süren çevre ve peyzaj çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da vali Aydoğdu DSİ kütüphanesindeki çevre düzenlemesini inceledi

vali Aydoğdu'nun incelemesi:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Devlet Su İşleri (DSİ) Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan kütüphanede devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

çalışmaların son durumu ve bilgi alışverişi:

Aydoğdu, sahada yürütülen uygulamaları inceleyerek yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında sahada görev yapan personele gösterdikleri gayret için teşekkür etti.

Çalışma alanındaki işçilerle sohbet eden Vali Aydoğdu, personele kolaylıklar dileyip çalışmalarında başarı temennisinde bulundu ve projenin tamamlanmasının kütüphane hizmetlerine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

VALİ AYDOĞDU, DSİ KÜTÜPHANESİNDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

VALİ AYDOĞDU, DSİ KÜTÜPHANESİNDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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