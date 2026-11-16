Türk dünyasının enerji dönüşümünü birlikte inşa etme zamanı

Antalya'da üst düzey buluşma:

Antalya'da devam eden COP31 İklim Zirvesi'nin 8. gününde COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve İklim Değişikliği Bakanları ile bir araya geldi. Toplantıda, COP31 Eylem Gündemi öncelikleri paylaşıldı ve katılımcılar arasında küresel elektrifikasyon, atıklardan kaynaklanan metanın azaltılması gibi alanlarda görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan katılımcılar arasında Özbekistan Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov, Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alibek Kuantyrov, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Umayra Taghiyeva, Kırgızistan Bakan Yardımcısı Asel Raimkulova ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Bakan Fikri Ataoğlu yer aldı.

Elektrifikasyon çağrısı ve teknik iş birlikleri:

COP31 Başkanlığı anlayışını 'Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon' şeklinde tanımlayan Murat Kurum, Türk dünyasına bu yaklaşımı somut projelerle taşımayı hedeflediklerini belirtti. Kurum, özellikle enerji alanında iş birliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak 2035’e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdüne Türk devletlerini ortak olmaya davet etti. Bu taahhüt, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarmayı amaçlıyor.

Kurum, temiz enerji yatırımlarını ortaklaştırma, şebeke ve depolama teknolojilerinde tecrübe paylaşımı ve enerji verimliliğinde ortak programlar geliştirme çağrısı yaptı. Elektrifikasyonun yalnızca enerji sektörüyle sınırlı olmadığı; sağlık, tarım, sanayi, eğitim ve afet dayanıklılığı gibi alanlarda da kalkınma ve teknoloji atılımı anlamına geldiğini ifade etti.

Kentsel dönüşüm, döngüsel ekonomi ve yeni platform:

Toplantıda ayrıca üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımının 2035 yılına kadar en az yüzde 15'e çıkarılması hedefi de öne çıktı. Murat Kurum, atık yönetimi ve kaynak verimliliğini kazanca dönüştürecek ortak modeller geliştirme önerisinde bulundu.

Şehirlerin iklim risklerine karşı dirençlendirilmesinin önemine dikkat çeken Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Bu vizyonu yatırımcılarla buluşturmak üzere TULIP adlı yeni bir platform kurulacağını ve bunun COP31 çatısı altındaki SURFF girişimini destekleyeceğini açıkladı. TULIP ile kentsel dönüşüm ve akıllı şehir projelerinin yatırımcı ve finans kuruluşlarıyla eşleştirileceği bildirildi.

Kuraklık, finansman ve uygulama çağrısı:

Kuraklık, su yönetimi ve erken uyarı kapasitesinin etkin kullanımı vurgulanan diğer başlıklar arasındaydı. Kurum, Kuraklık Önleme Enstitüsü ve ilgili kurumlar arasında daha güçlü işleyişler kurulmasını, Türk Yeşil Vizyonu kapsamında yatırıma hazır ortak proje havuzları oluşturulmasını ve bu projelerin İklim Uygulama Köprüsü aracılığıyla uygun finansmanla buluşturulmasını önerdi.

Kurum, bakanlık uzmanları arasında düzenli çalışma mekanizmaları kurulması, belediyeler, üniversiteler, gençler, mühendisler ve girişimcilerin süreçlere daha fazla dahil edilmesi gerektiğini belirterek, her toplantıda yeni niyetler açıklamaktansa verilen sözlerin takip edilmesini istedi.

Beklenen çıktılar ve somutluk çağrısı:

COP31 Başkanı, Bakü'de başlayan sürecin Astana'da ilerlediğini, şimdi ise Antalya'da somut proje ve yatırımlarla büyütülmesi gerektiğini vurguladı. Murat Kurum toplantıdan somut işler çıkmasını arzu ettiğini belirterek, Türk dünyasının çevre ve iklim alanında iş birliğini sonuç üreten bir ortaklığa dönüştürme hedefini yineledi.

Toplantı, ortak hedefler etrafında teknik iş birliklerini derinleştirme, finansman mekanizmalarını harekete geçirme ve şehirlerden enerji dönüşümüne kadar geniş bir alanda somut adımlar atma çağrısıyla sona erdi.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ 8. GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR. COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLARI COP31 ÜST DÜZEY YUVARLAK MASA TOPLANTISI’NDA KONUŞTU