Eskişehir topraklarında kavılca yeniden hayat buluyor

Eskişehir'de kavılca üretimi genişliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun kadim buğday çeşitlerinden olan kavılcayı yeniden üretime kazandırmak için düzenli adımlar atıyor. Proje, yerel tarımsal çeşitliliğin korunması ve geleneksel tohumların gelecek nesillere aktarılması hedefiyle yürütülüyor.

Çalışmalar, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz üretim döneminde yaklaşık 70 dekar alanda gerçekleştirilen ekimlerde bölge ortalamasının üzerinde verim alındı ve hasat edilen ürünlerin bir kısmı, yeni üretim döneminde kullanılmak üzere tohumluk olarak ayrıldı.

belediyeler arası iş birliği:

Proje kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi arasında imzalanan protokolle, Büyükşehir'e ait tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılması için iş birliği yapıldı. Bu kapsamda Seyitgazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde, Küllüoba kazı çalışmalarının sürdüğü güzergahtaki 10 dekarlık alanda kavılca ekimi gerçekleştirildi.

hedefler ve sürdürülebilirlik:

Bu yıl yürütülen faaliyetlerle ekim alanı yaklaşık 210 dekara çıkarıldı; böylece bir yılda alan üç katına yükselmiş oldu. Elde edilen tohumların yeniden üretimde değerlendirilmesiyle ekim alanlarının daha da artırılması amaçlanıyor. Belediye, kavılcanın Eskişehir tarımında daha geniş yer bulması, geleneksel tohumların yaşatılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesi için çalışmaları sürdürecek.

Proje, hem yerel tarımsal mirasın korunmasına hem de kırsal alanlarda ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Önümüzdeki dönemlerde tohumluk stokunun artırılması ve yeni üretim alanlarının açılmasıyla kavılca üretiminin yaygınlaştırılması planlanıyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANADOLU’NUN BİNLERCE YILLIK TARIM MİRASLARINDAN KAVILCA BUĞDAYINI YENİDEN ÜRETİME KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. GEÇTİĞİMİZ YIL 70 DEKAR ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EKİM ÇALIŞMALARI, BU YIL 210 DEKARA ÇIKARILARAK ÜÇ KATINA ULAŞTI. YEREL TARIMSAL ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE GELENEKSEL TOHUMLARIN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI HEDEFİYLE SEYİTGAZİ’DE DE EKİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.