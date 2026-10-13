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Derelerin temizliğiyle kışa hazırlık: BUSKİ 17 ilçede saha seferberliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri, 17 ilçede dere ıslahı, altyapı yatırımları ve sel temizliğiyle sonbahar risklerini azaltıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:49

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Derelerin temizliğiyle kışa hazırlık: BUSKİ 17 ilçede saha seferberliği

Derelerin temizliğiyle kışa hazırlık: BUSKİ 17 ilçede saha seferberliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sağlıklı, temiz ve güvenli çevre hedefiyle yaz boyunca yürüttüğü dere ıslah ve temizlik çalışmalarını, sonbahar yağışlarının yol açabileceği riskleri azaltmak amacıyla aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar, Başkan Vekili Şahin Biba liderliğinde başlatılan altyapı seferberliği kapsamında BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

eylül ayındaki altyapı çalışmaları:

Nisan ayında başlayan seferberlikte BUSKİ ekipleri, 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için geniş çaplı imalatlar gerçekleştirdi. Eylül ayında ekipler, 17 kilometre içme suyu hattı, 16 kilometre kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometre yağmur suyu hattı imalatı yaptı. Aynı dönemde 27.500 metrekare parke kaplama ve 40.000 ton sıcak asfalt kaplama-yama çalışması yürütülürken, ekipler 6.000 metreden fazla dere temizliği gerçekleştirdi.

BUSKİ'nin altyapı çalışmalarının amacı, yağış dönemlerinde su basması ve taşkın riskini minimuma indirmek, suyun akışını sağlıklı hale getirmek ve kentin atık-su yönetimini güçlendirmektir. Ekim ayında da çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

ilçelerde dere temizliği ve sel müdahalesi:

Dere temizliği çalışmaları özellikle Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde yoğunlaştı. BUSKİ ekipleri Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde 1.150 metrelik alanda temizlik tamamladı. Osmangazi'de Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde 1.400 metre, Nilüfer'de Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde ise 1.000 metre dere yatağı temizlendi.

Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'nde, geçtiğimiz dönemde etkili olan yoğun yağışların ardından oluşan sel ve su baskınlarının izlerini silmek için ortalama 700-800 metrelik bir alanda temizlik çalışması yürütülüyor; hedef, dere yataklarının temizlenmesi ve su akışının sağlıklı şekilde sürdürülmesi.

yerel yönetim ve halkın değerlendirmesi:

Esence Mahallesi Muhtarı Hasan Çetin, yapılan çalışmalardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti. Çetin şöyle dedi: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Şahin Biba’ya teşekkür ederim, burada yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Konuya vakıf olduğu için sorunların tespitini kendisi de ifade etti. Bütün ekipleri yönlendiren ve harekete geçiren de kendisi oldu. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum".

Yetkililer, altyapı yatırımlarının ve düzenli dere temizliğinin kentin sel riskine karşı dirençliliğini artıracağını, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SAĞLIKLI, TEMİZ VE GÜVENLİ ÇEVRE HEDEFİYLE YAZ BOYUNCA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SAĞLIKLI, TEMİZ VE GÜVENLİ ÇEVRE HEDEFİYLE YAZ BOYUNCA SÜRDÜRDÜĞÜ DERE ISLAH VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA, SONBAHAR YAĞIŞLARININ YOL AÇABİLECEĞİ RİSKLERİ ÖNLEMEK AMACIYLA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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