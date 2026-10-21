Deriyi peynir tulumuna dönüştüren iki kardeşin 60 yıllık ustalığı

Adana'nın 16 metrekarelik dükkanında süren bir zanaat hikâyesi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde, 16 metrekarelik aynı dükkânda çocukluklarından beri dericilik yapan Cabbar (64) ve Ali İçen (60) kardeşler, Türkiye'de deriden elle peynir tulumu üreten son ustalar olarak mesleklerini sürdürüyor.

Rahmetli babalarının mesleğini devam ettirdiklerini söyleyen Cabbar İçen, uzun yıllardır elde ettikleri tecrübeyle derileri hazırlayıp peynir tulumuna dönüştürdüklerini belirtiyor. İş, küçük dükkânda sabahın erken saatlerinden akşama kadar iki kardeşin el emeğiyle yürütülüyor.

Zanaat ve çalışma aşaması:

Çalışma düzeninde Cabbar, gelen derilerin üzerindeki tüyleri temizleyip deriyi düz hâle getiriyor; Ali ise bu hazır derileri titizlikle dikip içerisine peynir konacak kalıplar hâline getiriyor. Tüm işlem elde dikilerek tamamlanıyor ve ürünlerin sağlamlığına önem veriliyor.

Bir dönem makine denemeleri yapıldığını anlatan İçen, makine ile yaklaşık 200-300 adet ürün üretildikten sonra şikâyetler geldiğini ve bunun üzerine tekrar elle dikmeye devam ettiklerini söylüyor. Kardeşler, elde dikimin ürün dayanıklılığı ve kalite algısı açısından tercih nedeni olduğunu vurguluyor.

Talep, ihracat ve mesleğin geleceği:

Üretilen peynir tulumları talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor; ayrıca Avrupa pazarına da erişim sağlanıyor. Cabbar ve Ali İçen, ürünlerini Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere yurt dışına gönderdiklerini aktarıyorlar. Talep oldukça dünyanın farklı noktalarına sevkiyat yaptıklarını belirtiyorlar.

Kardeşler, bu işi yapan başka kimsenin kalmadığını, mesleğin yok olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor. Cabbar, eskiden hazır deri alıp sattıklarını; ekonomik zorluklar nedeniyle tekrar bu işin içine döndüklerini ve başarılı olduklarını ifade ediyor. Ali ise "Evde oturacağımıza çalışıyoruz" diyerek mesleği sürdürme kararlılığını vurguluyor.

İşin hem üretim süreci hem de aile bağları açısından bir bütün olduğunu belirten kardeşler, "Kardeşim sabahtan gelip deriyi kesip tüyünü alır, ben de dikerim. Şimdiye kadar kardeşimle ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayız" sözleriyle mesleğe bağlılıklarını özetliyorlar.

ADANA’DA ÇOCUKLUKLARINDAN BU YANA AYNI 16 METREKARELİK DÜKKANDA DERİCİLİK YAPAN 64 VE 60 YAŞINDAKİ 2 KARDEŞ, TÜRKİYE’DE DERİDEN ELLE PEYNİR TULUMU ÜRETEN SON DERİCİLER OLARAK MESLEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.