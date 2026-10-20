Des yeni dönemde bağımsız sendikacılık ve ALKON hedefiyle güçleniyor

Des 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'da tamamlandı

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) 6. Olağan Genel Kurulu, Türkiye'nin farklı illerinden gelen delegelerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda sendikanın geçmiş dönemdeki faaliyetleri değerlendirildi, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve örgütlenme stratejileri masaya yatırıldı.

genel başkan güven oyu aldı:

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda İshak Çelebi yeniden genel başkan seçilerek güven tazeledi. Çelebi, konuşmasında sendikanın üye sayısındaki artışın sürdüğünü ve siyasetten bağımsız sendikacılık anlayışına duyulan güvenin güçlendiğini vurguladı. Sendikanın, herhangi bir siyasi partinin veya ideolojik merkezin etkisi altına girmeden eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceği belirtildi.

Çelebi, sendikanın temel ilkelerini siyasetten bağımsızlık, demokratik katılım, liyakat ve emeğe saygı olarak özetledi ve kişisel çıkarlar ile siyasi hesapların sendikacılığın odağı olmaması gerektiğini ifade etti.

ALKON ile sendikal dayanışmada yeni adım:

Genel kurulun öne çıkan gündem maddelerinden biri uzun süredir hazırlıkları yapılan Adaletli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (ALKON) projesi oldu. Toplantıda, ALKON'un farklı sendikaları ortak ilkeler etrafında bir araya getirerek sendikal mücadeleyi daha geniş ve etkin bir zemine taşıyacağı kaydedildi.

Katılımcılar, yeni yapılanmanın adalet, liyakat, demokratik temsil ve bağımsızlık ilkeleri üzerinde şekilleneceğine dikkat çekti. DES yönetimi, bu inisiyatifle hem mevcut sorunlara çözüm aramayı hem de daha şeffaf ve ilkeli bir sendikal gelecek inşa etmeyi hedeflediğini belirtti.

yönetim ve kurullar belirlendi:

Genel kurul sonrası yeni dönemde görev alacak kurullar açıklandı. Yönetim Kurulu üyeleri olarak Hüseyin Akca, Mehmet Güleç, Veysel Fırat, Mustafa Topal, Uğur Coşkun ve Mehmet Levent Hacıalioğlu belirlendi. Denetleme Kurulunda Taner Eryılmaz, Hüseyin Övün ve Bülent Demirtaş yer alırken; Disiplin Kurulu üyeleri Rıdvan Büyükdeveci, Cahit İnallı ve Cevat Çataloğlu olarak açıklandı.

Genel kurul, yeni dönem hedeflerinin ve sendikal mücadelenin izleneceği yol haritasının kararlaştırılmasının ardından sona erdi. DES, yeni yönetim döneminde örgütsel güçlenme ve ALKON çatısı altındaki iş birliklerini önceliklendireceğini ilan etti.

DEMOKRAT EĞİTİMCİLER SENDİKASI (DES) 6. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GENEL BAŞKAN İSHAK ÇELEBİ GÜVEN TAZELERKEN, BAĞIMSIZ SENDİKACILIK ANLAYIŞI, ÖRGÜTSEL BÜYÜME VE ADALETLİ VE LİYAKATLİ SENDİKALAR KONFEDERASYONU (ALKON) PROJESİ GENEL KURULUN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI OLDU.