Devlet desteğiyle köyden işletmeye: Yozgat'ta bir ailenin koyunculuk dönüşümü

Bilir ailesinin küçükbaş atılımı

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Çakırhacılı köyünde yaşayan Bilir ailesi, çobanlıktan kendi sürüsünün sahibine dönüşerek işletmesini büyüttü. 2010'da 70 koyunla çobanlığa başlayan ve beş yıl yaylada kalan Ahmet Bilir, kararlılığı sayesinde sürüsünü artırdı ve bugün 600-700 küçükbaşa ulaştıklarını söylüyor. Kazançlarıyla 2 traktör ve 2 otomobil alabilen aile, işletmeyi üniversite mezunu oğul İsmail’in dönüşüyle birlikte kurumsallaştırıyor.

yola çıkış ve büyüme:

Ahmet Bilir, mesleği dedesinden ve babasından devraldığını, ancak onları geçen başarının kendi azmi ve devlet desteğiyle mümkün olduğunu ifade ediyor. Anlatımına göre 2010'da Terzili köyüne gittiğinde sadece 70 koyunla yaylada çalıştı, yıllar içinde sürüsünü 400'e çıkardı ve köyüne döndüğünde işletmeyi daha da büyüttü. Bilir, "Ben azmettiğim için Allah bana verdi" sözleriyle sürecin zahmetini ve elde edilen sonuçları özetliyor.

Oğlu İsmail Bilir de makine bölümünden mezun; ayrıca açıktan veterinerlik eğitimi alıyor. İsmail, şehirde çalışırken maddi hedeflerini gerçekleştiremediğini, babasının desteğiyle köye dönerek hem aile işletmesine katkı verdiğini hem de hayalindeki aracı alabildiğini anlatıyor. Aile, hayvancılıktan elde edilen gelir sayesinde yaşam standartlarını yükselttiğini vurguluyor.

çoban istihdamı ve devlet desteği:

Bilir ailesi, işletmenin genişlemesiyle birlikte artık kendi emeklerinin ötesinde personel çalıştırma ihtiyacı duydu. Bu kapsamda devlet desteğiyle Afganistan'dan getirilen çoban, aile işletmesinde görev yapmaya başladı. Ailenin ifadesine göre bu çoban, Yozgat’ın ilk sertifikalı Afgan çobanı olma özelliğini taşıyor ve şu anda sigortalı olarak çalışıyor.

Ahmet Bilir, Afgan çobanın uçaktan iner inmez rahatsızlandığını ve sigorta sayesinde hızlıca hastaneye götürülüp işlemlerinin yapıldığını belirterek, devlet desteğinin hem işveren hem de çalışan için güvence oluşturduğunu söylüyor. Aile, ayrıca ikinci bir çoban için başvuruda bulunduklarını, olumlu sonuç alınması durumunda istihdamı daha da güçlendireceklerini ifade ediyor.

Çoban olarak çalışan Afganistanlı Emir Muhammed Kuçi de başvurunun onaylandığını, devlete teşekkür ettiğini ve bu düzenlemenin hem kendisi hem aile için olumlu olduğunu belirtiyor. Bu düzenleme öncesinde göçebe ya da geçici çalışan olarak getirilen işçilerin kısa süre sonra ayrılabildiğini söyleyen Bilir, artık daha kalıcı ve güvenli bir istihdam sağlandığını vurguluyor.

Ahmet Bilir gençlere sabır tavsiye ediyor: "Sabırlı olursa bunda para var, kendi işi." Aile işletmesi, şu an annesi, babası, oğlu ve geliniyle birlikte yürütülüyor; üretim artınca dışarıdan işçi alma kararı alındı ve devletin sağladığı imkanlar bu geçişte belirleyici oldu. Bilir, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya da destek için teşekkür ediyor.

İşletmenin kısa hikâyesi, taşrada azimle başlayan bir çobanlık deneyiminin, planlı büyüme ve kamusal destekle nasıl aile işletmesine dönüştüğünü gösteriyor. Aile, elde ettikleri kazanımı sürdürülebilir kılmak ve sonraki nesillere devretmek için çalışmalarını sürdürüyor.

YOZGAT'IN YERKÖY İLÇESİNE BAĞLI ÇAKIRHACILI KÖYÜNDE YAŞAYAN BİLİR AİLESİ, DEVLET DESTEĞİYLE BÜYÜTTÜKLERİ İŞLETMELERİNDE ŞİMDİ YOZGAT'A İLK KEZ GETİRİLEN SERTİFİKALI AFGAN ÇOBAN İLE İŞLERİNİ DEVAM ETTİRİYOR.-