Devriye esnasında Osmaneli'de yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyü sınırları içerisinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, hakkında yakalama kararı bulunan Y.Ş. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı.

yakalama anı:

Yapılan kimlik ve incelemeler sonucunda şüphelinin bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık suçu nedeniyle arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.Ş.'nin işlemleri jandarma tarafından yürütüldü.

işlem ve teslim:

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, hüküm doğrultusunda 3 yıl 9 ay hapis cezasına istinaden Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BİLECİK’TE 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI