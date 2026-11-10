Dicle'de Atatürk anısına iki dakikalık saygı ve çelenk töreni

törenin yapıldığı yer ve program akışı:

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılında anma töreni Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirildi. Tören, Necati Ceylan Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Nurcan Akıl tarafından sunuldu ve program kapsamında saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu yapıldı.

katılımcılar ve çelenk sunma töreni:

Törene Diyarbakır Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, Dicle Belediye Başkan Vekili Ağa Aydın, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk ve Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım ile çok sayıda kurum amiri, öğretmen ve öğrenci katıldı. Tören kapsamında Dicle Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı adına Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreninin ardından İstiklal Marşı okunarak anma programı tamamlandı. Yerel yetkililerin, eğitim camiasının ve öğrencilerin katılımı, Dicle'de 10 Kasım anma geleneğinin devam ettiğini gösterdi ve toplumsal belleğin korunmasına vurgu yaptı.

HÜKÜMET KONAĞI BAHÇESİNDE DÜZENLENEN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMINA DİYARBAKIR VALİ YARDIMCISI BATUHAN TAŞGIN, DİCLE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AĞA AYDIN, KAYMAKAMLIK İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ MAHMUT LAÇİN, İLÇE EMNİYET AMİRİ BAŞKOMİSER ERDOĞAN ÖZKAN, İLÇE JANDARMA KOMUTANI ÜSTEĞMEN SALİH YAHYA KOCA, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CİHAN SELÇUK, DİCLE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ DENİZ YILDIRIM, BİRÇOK KURUM AMİRİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KATILDI.