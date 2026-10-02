Dicle’de bağ bozumu: gelenek ve kırsal kalkınma buluşması

dicle’de geleneksel bağ bozumu etkinliği tamamlandı

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde düzenlenen geleneksel bağ bozumu programı, Bademli Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İlçe protokolü ile bölge üreticilerinin yoğun katılımıyla geçen etkinlik, hem kültürel mirasın korunmasına hem de kırsal ekonominin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

bağlarda ilk hasat:

Etkinlik kapsamında bağlarda yetişen ilk mahsuller dualar ve temenniler eşliğinde toplandı. Yerel geleneklerin yaşatılmasının önemi konuşulurken, üretimin modern tekniklerle desteklenmesi ve ürünlerin hak ettiği değeri bulması hedefleri öne çıktı. Katılımcılar, bağ bozumu sürecinin hem sosyal bir etkinlik hem de ekonomik bir fırsat olarak değerlendirildiğini belirtti.

protokol gezisi ve kırsal projeler:

Protokol üyeleri, kaynayan kazanların tüm aşamalarını yerinde görüp bağ alanlarını ziyaret ederek çiftçilerle sohbet etti. Yerel eylem grubunun kırsal kalkınma projeleri hakkında bilgi alınan görüşmelerde, üreticilerin talepleri ve yürütülen destek programları ele alındı. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış etkinlikte yaptığı açıklamada, "Yeni bağ bozumu sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diler, ürünlerinin bereketli, kazançlarının bol ve daim olmasını temenni ederiz" dedi.

Organizasyon, bölgesel tarımın sürdürülebilirliği ve kırsal yaşamın güçlendirilmesi açısından hem sembolik hem de somut katkılar sağlamayı amaçlıyor. Yerel paydaşların bir araya geldiği bu tür etkinliklerin, bağcılığın ekonomik değerinin artırılması ve kültürel mirasın korunması için önemli bir platform olduğu vurgulandı.

İLÇEYE BAĞLI KIRSAL BADEMLİ MAHALLESİ’NDE YAPILAN ETKİNLİK KAPSAMINDA BAĞLARDA İLK MAHSULLER DUALAR VE TEMENNİLER EŞLİĞİNDE TOPLANDI. İLÇE EKONOMİSİNDE VE SOSYAL HAYATINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN BAĞ BOZUMU GELENEĞİNİN YAŞATILMASININ ÖNEMİNE VURGU YAPILAN KONUŞMALARDA, YÖRESEL ÜRETİMİN MODERNİZE EDİLEREK HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULMASI HEDEFLENDİ.