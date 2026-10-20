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Dicle’de muhtarlar toplantısı: kamu hizmetine aracılık vurgusu

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Mahmut Laçin ve Başkomiser Nedim Baran ile muhtarlarla bir araya geldi; 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dicle’de muhtarlar toplantısı: kamu hizmetine aracılık vurgusu

toplantı ve katılımcılar:

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, Dicle İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Nedim Baran ile muhtarlar katıldı. Kaymakam Atış, muhtarlarla sohbet ederek ilçenin genel durumu ve öncelikli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

muhtarların rolü ve öncelikler:

Toplantıda muhtarların kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesine katkı sundukları vurgulandı. Kaymakam Atış, muhtarların mahalle ve köylerde vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını kurumlara iletmede önemli bir aracı olduğunu belirtti ve özellikle ilçe merkezinde ve kırsalda hizmet erişimi ile altyapı taleplerinin takip edileceğini kaydetti.

tebrik ve kapanış mesajı:

Atış, muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederek 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı ve muhtarlara görevlerinde başarı diledi. Toplantı, muhtarların ilettiği saha gözlemlerinin not edilmesi ve takip için yetkililerce alınan notlarla sona erdi.

DİCLE KAYMAKAMI MUSTAFA ATIŞ, İLÇEDE GÖREV YAPAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

DİCLE KAYMAKAMI MUSTAFA ATIŞ, İLÇEDE GÖREV YAPAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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