Didim açıklarında lastik botta 32 düzensiz göçmen durduruldu

olayın ayrıntıları:

Aydın’ın Didim ilçesinde kıyı gözetleme aracı tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Tespit üzerine Didim’de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı DENİZ-094 tarafından görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-909 müdahale etti.

durma ve yakalama süreci:

Görevlendirilen bot tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki kişiler kontrol altına alındı. Operasyonda toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı; yakalananların arasında 3 çocuk bulunduğu belirlendi.

uyruk dağılımı:

Yakalananlar arasında 21 Etiyopya, 6 Sudan, 3 Gana, 2 Liberya, 2 Sierra Leone ve 1 Somali uyruklu kişilerin olduğu kaydedildi.

işlem ve soruşturma:

Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DİDİM’DE 32 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI