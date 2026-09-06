Didim açıklarında lastik botta 32 düzensiz göçmen durduruldu

olayın ayrıntıları:
Aydın’ın Didim ilçesinde kıyı gözetleme aracı tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Tespit üzerine Didim’de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı DENİZ-094 tarafından görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-909 müdahale etti.
durma ve yakalama süreci:
Görevlendirilen bot tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki kişiler kontrol altına alındı. Operasyonda toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı; yakalananların arasında 3 çocuk bulunduğu belirlendi.
uyruk dağılımı:
Yakalananlar arasında 21 Etiyopya, 6 Sudan, 3 Gana, 2 Liberya, 2 Sierra Leone ve 1 Somali uyruklu kişilerin olduğu kaydedildi.
işlem ve soruşturma:
Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
DİDİM’DE 32 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!