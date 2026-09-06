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Didim barış ödülüyle Ayşenur Ezgi Eygi'nin mirasını yaşatıyor

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Ayşenur Ezgi Eygi'yi şehit edilişinin ikinci yıldönümünde andı; Didyma Barış Ödülü eşi Hamid Mazhar Ali'ye takdim edildi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Didim barış ödülüyle Ayşenur Ezgi Eygi'nin mirasını yaşatıyor

Didim barış ödülüyle Ayşenur Ezgi Eygi'nin mirasını yaşatıyor

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, barış ve insan hakları savunucusu Ayşenur Ezgi Eygi'yi şehit edilişinin ikinci yıldönümünde andı. Gençay ve Didim Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, 6 Eylül 2024 tarihinde şehit edilen Eygi'nin barış, adalet ve insan hakları için verdiği mücadelenin unutulmayacağı vurgulandı.

belediyenin anma mesajı:

Paylaşımlarda Ayşenur'un cesareti, adalet arayışı ve barışa olan inancının yaşamaya devam ettiği belirtildi. Belediye, Eygi'nin hatırasının Didim'e emanet edildiğini ve bu mirasın kentte çeşitli etkinlik ve çalışmalara konu edildiğini ifade etti. Mesajlarda, onun savunduğu değerlerin yalnızca anılmayıp gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkat çekildi.

didyma barış ödülü ve tören:

Ayşenur Ezgi Eygi'nin anısını yaşatmak amacıyla verilen 2026 Didyma Barış Ödülü, Didim Barış Şenliği kapsamında Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali'ye takdim edildi. Ödülle amaçlanan, Eygi'nin barış ve insan hakları uğruna verdiği mücadelenin temsil ettiği değerlerin sonraki kuşaklara aktarılması olarak açıklandı.

Başkan Hatice Gençay anmada şu ifadeleri kullandı: "Ayşenur, barışın ve adaletin yanında durmayı yalnızca sözleriyle değil, yaşamıyla ortaya koydu. İnandığı değerler uğruna gösterdiği cesaret, onu hiç tanımayan insanların dahi hafızasında derin bir iz bıraktı. Şehit edilişinin ikinci yılında Ayşenur’u özlem ve saygıyla anıyorum. Onun barışa dair hayallerini, adalet arayışını ve mücadelesini Didim’de yaşatmaya devam edeceğiz."

Eygi'nin adını taşıyan park ve Didyma Barış Ödülü gibi girişimler, Didim'de onun hatırasını canlı tutmayı amaçlıyor. Belediye açıklamalarında bu çalışmaların, barış, adalet ve insan hakları bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladığı vurgulandı.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY, BARIŞ VE İNSAN HAKLARI MÜCADELESİYLE HAFIZALARA KAZINAN...

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY, BARIŞ VE İNSAN HAKLARI MÜCADELESİYLE HAFIZALARA KAZINAN AYŞENUR EZGİ EYGİ’Yİ ŞEHİT EDİLMESİNİN İKİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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