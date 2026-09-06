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Didim'de filenin sultanlarıyla omuz omuza şampiyonluk coşkusu

Didim Belediyesi'nin dev ekranda kurduğu alanda Başkan Hatice Gençay ve vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Didim'de filenin sultanlarıyla omuz omuza şampiyonluk coşkusu

Didim'de ortak kutlama alanı

Türkiye'nin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki zaferi, Didim'de geniş katılımlı bir izleme etkinliğiyle kutlandı. Didim Belediyesi tarafından Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda kurulan dev ekranda final karşılaşmasını takip eden çok sayıda vatandaş, karşılaşmanın her anında milli takımın heyecanına ortak oldu.

alanı dolduran coşku:

Alanda dalgalanan ay-yıldızlı bayraklar, zaman zaman yükselen tezahüratlar ve birlikte söylenen marşlar, final düdüğünün ardından şampiyonluk sevincine dönüştü. İzleyiciler, maç boyunca omuz omuza durarak filenin sultanlarının başarısını takip etti; karşılaşmanın bitimiyle birlikte alanda büyük bir sevinç yaşandı. Didim Belediyesi'nin organizasyonu, halkın aynı anda finale tanıklık ederek ortak bir kutlama deneyimi yaşamasına olanak sağladı.

başkan gençay'ın katılımı ve değerlendirmesi:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay de Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'ndaki izleme alanında halkla birlikte karşılaşmayı takip etti ve kutlamalara ortak oldu. Başkan Gençay, filenin sultanlarının Avrupa şampiyonluğunun Türkiye için gurur verici olduğunu vurguladı ve milli takımın başarısını paylaştı. Başkan Gençay'nın açıklaması şu şekilde kaydedildi:

"Filenin sultanlarının Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği bu büyük başarı hepimizi gururlandırdı. Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı’nda halkımızla birlikte final heyecanını yaşadık, şampiyonluk sevincini hep birlikte paylaştık. Ay-yıldızlı bayrağımız altında tek yürek olduğumuz bu güzel gecede bizlere bu gururu yaşatan filenin sultanlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Etkinlik, Didim'de yaşayanların milli takımın zaferini ortak duygularla karşılamasını sağlarken, belediyenin kamusal alanlarda düzenlediği bu tür organizasyonların yerel topluluk bağlarını güçlendirdiğini gösterdi. Şampiyonluğun ardından alandaki kutlamalar uzun süre sürdü ve izleyiciler bir arada olmanın verdiği coşkuyu paylaştı.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİNDEKİ ZAFERİ, DİDİM’DE BÜYÜK BİR...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİNDEKİ ZAFERİ, DİDİM’DE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI. DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN MAVİŞEHİR ATATÜRK KÜLTÜR VE YAŞAM ALANI’NDA KURULAN DEV EKRANDA FİNAL KARŞILAŞMASINI İZLEYEN ÇOK SAYIDA KİŞİ, ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ HEP BİRLİKTE YAŞADI. DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY DA HALKLA BİRLİKTE BU BÜYÜK HEYECANA ORTAK OLDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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