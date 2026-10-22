Didim tiyatrosu 'Gülbahar' ile meme kanserine farkındalık taşıdı

Didim Belediyesi tiyatrosu DİGEM sahnesinde 'Gülbahar'ı sundu

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Ayşe Alagöz'ün kaleme aldığı 'Gülbahar' oyununu DİGEM sahnesinde izleyiciyle buluşturdu. Esra Demirci yönetimindeki yapım, hüzün ve mizahı dengeli biçimde harmanlayarak önemli bir toplumsal konuya ışık tutuyor.

oyunun teması ve anlatımı:

Oyun, Pembe İzler Mahallesi'nin sevilen öğretmeni Gülbahar'ın yaşamından kesitler sunuyor. Sahne, bir kadının meme kanseri ile mücadelesini günlük hayatın içinden, samimi ve dokunaklı bir dille anlatarak izleyiciye hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim yaşatıyor. Eser, sevgi, umut ve dayanışma temalarını öne çıkarıyor.

didim'de kültür ve sanatın rolü:

Didim Belediyesi bu sahnelemeyle sanatın toplumsal farkındalık yaratmadaki gücünü vurguladı. Topluluğun seçtiği eser, sağlık konusunda konuşmayı teşvik etme ve toplumsal duyarlılığı artırma amacını taşıyor. Belediye, kent kültürünü zenginleştirmek için farklı sanat dallarını halkla buluşturmaya devam etmeyi hedefliyor.

Gösterim, sanatın zor konuları erişilebilir kılma ve toplumsal bağları güçlendirme kapasitesini yeniden hatırlatırken, 'Gülbahar' izleyicilere dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi.

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