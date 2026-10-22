Dolar 49,6247 +0,01%
Euro 55,9127 +0,19%
Bist 11.565,73 -0,10%
Altın Gram 6.565,52 -0,84%
EUR/USD 1,1246 +0,10%
Brent Petrol 111,59 +2,55%
--°

Didim tiyatrosu 'Gülbahar' ile meme kanserine farkındalık taşıdı

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Esra Demirci yönetimindeki 'Gülbahar' oyunuyla meme kanserine dikkat çekip sevgi, umut ve dayanışmayı sahneye taşıdı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Didim tiyatrosu 'Gülbahar' ile meme kanserine farkındalık taşıdı

Didim Belediyesi tiyatrosu DİGEM sahnesinde 'Gülbahar'ı sundu

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Ayşe Alagöz'ün kaleme aldığı 'Gülbahar' oyununu DİGEM sahnesinde izleyiciyle buluşturdu. Esra Demirci yönetimindeki yapım, hüzün ve mizahı dengeli biçimde harmanlayarak önemli bir toplumsal konuya ışık tutuyor.

oyunun teması ve anlatımı:

Oyun, Pembe İzler Mahallesi'nin sevilen öğretmeni Gülbahar'ın yaşamından kesitler sunuyor. Sahne, bir kadının meme kanseri ile mücadelesini günlük hayatın içinden, samimi ve dokunaklı bir dille anlatarak izleyiciye hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim yaşatıyor. Eser, sevgi, umut ve dayanışma temalarını öne çıkarıyor.

didim'de kültür ve sanatın rolü:

Didim Belediyesi bu sahnelemeyle sanatın toplumsal farkındalık yaratmadaki gücünü vurguladı. Topluluğun seçtiği eser, sağlık konusunda konuşmayı teşvik etme ve toplumsal duyarlılığı artırma amacını taşıyor. Belediye, kent kültürünü zenginleştirmek için farklı sanat dallarını halkla buluşturmaya devam etmeyi hedefliyor.

Gösterim, sanatın zor konuları erişilebilir kılma ve toplumsal bağları güçlendirme kapasitesini yeniden hatırlatırken, 'Gülbahar' izleyicilere dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi.

DİDİM BELEDİYESİ TİYATROSU MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKTİ

DİDİM BELEDİYESİ TİYATROSU MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyarbakır'da sinema şöleni: 4. Avrupa günleri perdelerini açtı
images

İzmir'de dostluk tınıları: Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası Bernardo Santos...
images

Troya’nın katmanlarından ses ve sima: 2.800 yıllık flüt ile 4.500 yıllık heykel...
images

Hobi olarak başlayıp çekiç darbeleriyle camı portreye dönüştüren sanatçı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üretimi gerleten bürokrasi: İzmir'de ruhsat ve hakediş süreçleri tıkanıyor

Yalova'da yol ayrımında minibüsün çarpmasıyla otomobil ikiye bölündü

Şarköy Gölcük Mahallesi'nde trafik kazası: sürücü yaşamını yitirdi, üç yaralandı

Orman yolunda alevlenen otomobil örtü yangınını tetikledi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi