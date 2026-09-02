Didim'de barış ateşi 31 yıllık mirası bir arada yaşattı

31. Didim Barış Şenliği son gününde:

Didim, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde iki gün boyunca süren 31. Didim Barış Şenliğinin finaline ev sahipliği yaptı. Şenlik, farklı dillerin, kültürlerin ve ezgilerin bir araya geldiği kapsamlı bir programla geçti; kent protokolü, Samos'tan gelen konuklar ve çok sayıda Didimli etkinliklere katıldı. Sunuculuğunu Hakan Bilgin'in üstlendiği programlarda, şenliğin kurumsal ve toplumsal boyutları hem ritüellerle hem de söyleşilerle görünür kılındı.

günün açılış ritüelleri ve sportif etkinlikler:

Program Ayşenur Ezgi Eygi Anıt Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından Altınkum'da düzenlenen Barış Kupası Yelken Yarışı ile denizde barış mesajı verildi; denize bırakılan çelenk de bir kez daha barış dileğini simgeledi. Plaj voleybolu karşılaşmaları, sporun birleştirici gücünü sahaya taşıdı ve yarışların ardından dereceye giren takımlara ödüller takdim edildi.

DİGEM sahnesinde Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun sergilediği "Rüyadaki Oyuncaklar" adlı oyun çocukları hayal yolculuğuna çıkardı. Kültürel içerikler, geleneksel ve güncel anlatıları yan yana koyarak şenliğin çeşitliliğini güçlendirdi.

kültürel söyleşiler ve yerel belleğin tartışılması:

Programda Yüksek Mimar ve yazar Muharrem Çetinel ile yazar Sideris Papageorgiou "Didim’in Kayıp Köyü, Yoran" başlıklı söyleşide Yoran'ın geçmişten bugüne uzanan hikâyesini ele aldı. Ardından düzenlenen "Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış" başlıklı panelde Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, eski başkan Mehmet Soysalan, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok ve gazeteci Merih Ak barışın yerel ve bölgesel boyutlarını, halklar arası dostluğun olanaklarını tartıştı.

Başkan Gençay konuşmasında Didim'i binlerce yıldır farklı dillerin, kültürlerin ve insanların yan yana yaşadığı bir uygarlık beşiği olarak tanımladı ve şenliğin önemine dikkat çekti. Gençay, “Otuz bir yıldır Ege’nin karşı kıyısına uzattığımız dostluk eli, paylaştığımız şarkılar, sofralar ve hikayeler bunun en güzel örneğidir. Çünkü devletler sınırlar çizebilir; ama halkların arasına aynı sınırları hiçbir güç çizemez. Aynı denize bakan insanların, birlikte söyleyecek bir şarkısı mutlaka vardır” sözleriyle şenliğin sürekliliğini vurguladı.

barış korteji, ateş ve ödül töreni:

Günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen Barış Korteji ile katılımcılar Aytepe'ye yürüdü ve burada Barış Ateşi 31. kez yakıldı. Barış Ateşi, Didim'in barış geleneğinin somut simgelerinden biri olarak şenlikte merkezi bir yere sahip oldu.

Akşam programında düzenlenen Didyma Barış Ödülü Töreni'nde 2026 Didyma Barış Ödülü, Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali'ye takdim edildi. Başkan Gençay, ödülün bu yıl Ayşenur Ezgi Eygi anısına sunulduğunu hatırlatarak, Eygi'nin insani duruşunu şu sözlerle özetledi: “Elinde silah yoktu; bir insanın sahip olabileceği en güçlü şeyi, vicdanını taşıyordu.”

Gençay ayrıca Didim'de yaklaşık 70 farklı milletten insanın huzur içinde yaşadığına dikkat çekerek, şenliği yalnızca bir gelenek değil, kuşaktan kuşağa aktarılması gereken bir uygarlık mirası olarak gördüklerini belirtti.

belgesel gösterimi ve müzikle kapanış:

Gecede Didim Belediyesi tarafından hazırlanan "Denize Bırakılan Barış" adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Belgesel, 31 yıllık Didim Barış Şenliği'nin oluşum sürecini, geçmişten bugüne uzanan hikâyesini ve şenliğin kent belleğindeki yerini anlatarak izleyicilerde duygusal yankılar uyandırdı. Belgeselde Başkan Hatice Gençay ve eski başkan Mehmet Soysalan da değerlendirmeleriyle yer aldı.

Final gecesinde sahne alan sanatçı Candan Erçetin, Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda verdiği konserde şarkılarıyla izleyicilere eşlik etti. İki günün ardından şenlik, müzik ve ortak anlarla sona erdi; "Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış" teması etrafında örülen etkinlikler, Didim'in 31 yıllık barış geleneğini yeniden vurguladı.

Şenlik, farklılıkların yan yana yaşayabildiğini, dostluğun ve ortak yaşamın mümkün olduğunu hatırlatan güçlü bir buluşma olarak kayda geçti ve yerel hafızaya yeni izler bıraktı.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ’NDE DİDİM, İKİ GÜN BOYUNCA FARKLI DİLLERİN, KÜLTÜRLERİN VE EZGİLERİN BULUŞTUĞU 31. DİDİM BARIŞ ŞENLİĞİ’NİN SON GÜNÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.