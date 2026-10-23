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Didim’de erken tanı vurgusu: meme kanseri farkındalık konferansı

Didim Belediyesi, Prof. Dr. Hedef Özgün'ün katıldığı konferansta meme kanserinde erken tanı ve doğru bilginin önemini anlatarak farkındalığı artırdı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Didim’de erken tanı vurgusu: meme kanseri farkındalık konferansı

Konferansın kapsamı ve katılım:

Didim Belediyesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen konferans, Didim Gençlik Merkezi (DİGEM)'de gerçekleştirildi. Etkinliğe gelen halk yoğun ilgi gösterdi ve salonu dolduran katılımcılar program boyunca sunulan bilgilere dikkatle kulak verdi. Organizasyonda amaç, meme kanserine ilişkin toplumsal farkındalığı yükseltmek ve erken tanının önemini vurgulamaktı.

Uzman sunumu ve öne çıkan mesajlar:

Prof. Dr. Hedef Özgün tarafından verilen sunumda, meme kanserinde erken tanının hastalık seyrini ve tedavi başarısını doğrudan etkilediği üzerinde duruldu. Uzman; düzenli muayene, tarama programlarının önemi ve güvenilir bilgiye ulaşmanın gerekliliğini katılımcılara aktardı. Sunum sırasında katılımcıların soruları yanıtlanarak, yaygın kaygulara ve yanlış bilgilere açıklık getirildi.

Toplumsal etkiler ve belediyenin rolü:

Konferans katılımcılarda bilinç oluşturmayı hedeflerken, yerel yönetimin sağlık odaklı etkinliklerle halkı doğru bilgiye erişime teşvik ettiği vurgulandı. Etkinlik, meme kanserine ilişkin bilginin yaygınlaşmasına katkı sundu ve erken tanının gündeme taşınmasına yardımcı oldu. Belediye yetkilileri benzer farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Genel olarak program, hem tıbbi bilginin paylaşılması hem de toplumun kanserle mücadelede bilinçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcıların aktif katılımı ve uzman yanıtları, konferansın amacına ulaşmasına katkı sağladı.

DİDİM BELEDİYESİ’NDEN MEME KANSERİ FARKINDALIĞI KONFERANSI

DİDİM BELEDİYESİ’NDEN MEME KANSERİ FARKINDALIĞI KONFERANSI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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