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Didim'de hamsi kotası uygulaması sıkı denetimlerle yürütüldü

Didim'de yürütülen hamsi kotası denetimlerinde balıkçı tekneleri ve su ürünleri işletmeleri tek tek kontrol edilerek avlanma kuralları hatırlatıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Didim'de hamsi kotası uygulaması sıkı denetimlerle yürütüldü

Didim'de hamsi kotası uygulaması sıkı denetimlerle yürütüldü

Aydın'ın Didim ilçesinde, hamsi kotası çerçevesinde kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimlerde balıkçı tekneleri ve su ürünleri ticaretiyle uğraşan işletmeler tek tek incelendi; ekipler avlanma miktarlarına uyulması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Denetimi yürüten kurum ve yöntemler:

Denetimleri, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri gerçekleştirdi. Uygulama, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan hamsi kotası talimatı doğrultusunda planlandı ve liman ile kıyı kesimindeki balıkçı tekneleri ile ilgili işletmelerde kontroller yapıldı.

Hedefler ve alınan önlemler:

Yapılan kontrollerin başlıca amaçları arasında hamsi avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak, yasa dışı avlanmayı engellemek ve su ürünleri kaynaklarını korumak bulunuyor. Denetim ekipleri, balıkçılara belirlenen avlanma miktarlarına riayet edilmesi gerektiğini hatırlatarak usul ve esaslar hakkında bilgilendirme yaptı.

Yetkililer, balık avı sezonunun başlamasıyla birlikte denetimlerin ve kontrollerin süreceğini belirtti; böylece balık stoklarının korunması ve kotanın etkin uygulanması hedefleniyor.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE ‘HAMSİ KOTASI’ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE BALIKÇI...

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE ‘HAMSİ KOTASI’ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE BALIKÇI TEKNELERİ TEK TEK KONTROL EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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