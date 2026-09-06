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Didim'de kotayla hedef: hamsi stokları için yoğun denetim seferberliği

Didim’de hamsi kotası kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde balıkçı tekneleri ve su ürünleri işletmeleri tek tek kontrol edilip avlanma limitleri hatırlatıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Didim'de kotayla hedef: hamsi stokları için yoğun denetim seferberliği

Didim'de hamsi kotası kapsamındaki denetimler sürüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, hamsi kotası talimatı doğrultusunda Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri tarafından karaya çıkış noktalarında kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimler sırasında balıkçı tekneleri ile su ürünleri ticaretiyle uğraşan işletmeler tek tek kontrol edildi.

Denetimin hedefleri:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan düzenlemenin amaçları arasında hamsi avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak, yasa dışı avlanmayı engellemek ve su ürünleri kaynaklarını korumak yer alıyor. Yetkililer, kotanın balık stoklarının korunmasına doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

Tekne ve işletmelere yönelik uygulama:

Kontrol ekipleri, karaya çıkışlarda teknelerdeki av miktarlarını ve işletmelerdeki kayıtları inceleyerek, belirlenen avlanma limitlerine uyulup uyulmadığını tespit etti. Denetimler sırasında balıkçılara, belirlenen avlanma miktarlarına riayet edilmesinin zorunlu olduğuna dair bilgilendirmeler yapıldı.

Yetkililer, balık avı sezonunun başlamasıyla birlikte denetim ve kontrollerin aralıklı olarak devam edeceğini belirtti. Uygulamanın sürdürülebilir avcılık ve kaynak yönetimi açısından önemine dikkat çekildi.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE ‘HAMSİ KOTASI’ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE BALIKÇI...

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE ‘HAMSİ KOTASI’ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE BALIKÇI TEKNELERİ TEK TEK KONTROL EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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