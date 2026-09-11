Didim'de okullar yeni eğitim yılına kapsamlı bakım ve düzenlemelerle hazırlanıyor

Didim Belediyesi okullarda yeni döneme hazırlık çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kent genelindeki okullarda öğrencilerin daha düzenli ve kullanışlı ortamlarda eğitim alabilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Belediyenin yürüttüğü uygulamalar, okulların önceliklerine göre planlanarak fiziki koşulların iyileştirilmesine odaklanıyor.

uygulama alanları ve teknik işler:

Belediye ekipleri; beton dökümü, zemin ve saha çizgi uygulamaları, spor alanlarının yapımı ve düzenlenmesi ile seramik kaplama gibi çalışmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca bazı noktalarda Atatürk kaidelerinin beton uygulamaları yapılırken, beton dökümü işlemleri belediyenin kendi araç ve ekipmanlarıyla doğrudan ekipler tarafından tamamlanıyor. Bu çalışmalar, sınıf dışı kullanım alanlarının dayanıklılığını ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

saha düzenlemeleri, çevre iyileştirmeleri ve ilaçlama:

Okullarda öğrencilerin sportif ve sosyal etkinliklerini rahatça sürdürebilmeleri için basketbol sahası yapımı ve saha çizgilerinin belirlenmesi gibi düzenlemelere öncelik verildi. Okul bahçeleri ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen seramik kaplama ve beton uygulamaları ile dış mekânların fiziki şartları iyileştirildi. Ayrıca kent genelinde yürütülen park ve bahçe düzenlemeleri, okul çevrelerinin yeşil ve kullanışlı hale getirilmesine katkı sağlıyor.

Çalışmalar kapsamında, Didim ve kırsal mahallelerdeki okulların tamamında ilaçlama çalışmaları yapıldı. İşlemlere hassasiyetle başlanarak uygulamalara eğitim öğretim yılından yaklaşık bir hafta önce öncelik verildi ve bu hafta içinde eksik kalan işlemler tamamlandı. Belediye yetkilileri, planlı bakım ve onarım programlarının eğitim ortamlarının kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

Yerel hizmetlerin koordinasyonu ile yürütülen bu hazırlıklar, öğrencilerin yeni döneme daha bakımlı, güvenli ve kullanışlı alanlarda başlamasını amaçlıyor. Didim Belediyesi, ihtiyaçlar doğrultusunda devam eden çalışmalarla okulların eğitim-öğretim koşullarını iyileştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

DİDİM BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE KENT GENELİNDEKİ OKULLARDA ÖĞRENCİLERİN DAHA DÜZENLİ VE KULLANIŞLI ORTAMLARDA EĞİTİM ALABİLMESİ AMACIYLA KAPSAMLI ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYOR. OKULLARIN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA FARKLI ALANLARDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA EĞİTİM KURUMLARININ YENİ DÖNEME HAZIRLANMASINA KATKI SUNULUYOR.