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Yüksekova'nın adliye altyapısına iki önemli yatırım geliyor

Ankara'daki temaslarda Yüksekova'ya 1 adet L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile otopsi işlemlerini ilçede yapacak bir Adli Tıp Şubesi açılması kararlaştırıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yüksekova'nın adliye altyapısına iki önemli yatırım geliyor

Yüksekova'ya yeni adli hizmet yatırımları planlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yapılacak adli yatırımlar için Ankara'da karar alındı. Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve bölge belediye başkanlarının katıldığı görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ile temaslarda bulunuldu.

Ziyaret ve alınan kararlar:

Gerçekleştirilen temaslar sonucunda ilçeye 1 adet L Tipi Ceza İnfaz Kurumu kazandırılması ve otopsi işlemlerinin ilçede yapılabilmesi amacıyla bir Adli Tıp Şubesi açılması kararlaştırıldı. Alınan kararlar, yerel adliye hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik somut adımlar olarak öne çıktı.

Yerel değerlendirme ve sonraki adımlar:

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova için önem taşıyan bu yatırımların hayata geçirilmesinin ilçeye doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Büyüksu, destekleri ve ilgileri nedeniyle Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan'a teşekkür ederek, ilçenin ihtiyaçlarını Ankara'da yakından takip etmeye ve yeni hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kararın uygulama takvimi ve teknik ayrıntılarla ilgili çalışmaların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor; yerel yetkililer süreci izlemeye devam edecek.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNİN ESENDERE BELDE BELEDİYE BAŞKANI DIRBAZ BÜYÜKSU, AK PARTİ HAKKARİ...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNİN ESENDERE BELDE BELEDİYE BAŞKANI DIRBAZ BÜYÜKSU, AK PARTİ HAKKARİ İL BAŞKANI ZEYDİN KAYA VE BÖLGE BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BİRLİKTE, ADALET BAKAN YARDIMCISI BURAK CEYHAN’I ZİYARET ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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