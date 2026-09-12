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Digor'da KÖYDES seferberliği: Şatıroğlu'nda parke taşı çalışmalarında son aşamaya doğru

Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin, 2026 KÖYDES kapsamında Şatıroğlu Köyü'ndeki parke taşı çalışmalarını yerinde denetledi; altyapı yatırımları program doğrultusunda ilerliyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Digor'da KÖYDES seferberliği: Şatıroğlu'nda parke taşı çalışmalarında son aşamaya doğru

denetim sahadan yapıldı:

Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin, 2026 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Şatıroğlu Köyü'nde yürütülen parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyerek uygulama alanlarında son durum tespitinde bulundu. Ziyarette yetkililerden çalışmaların aşamaları, kullanılan malzeme ve iş programı hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Zengin, saha turunda ekiplerle görüşerek çalışmanın planlanan program doğrultusunda sürdürülmesini takip etti ve köy sakinlerinin taleplerinin not alındığını belirtti. Denetim sırasında uygulama alanlarında iş güvenliği ve altyapı uyumuna dikkat edildiği gözlendi.

amaçlar ve beklenen etkiler:

KÖYDES projeleri kapsamında yapılan parke taşı yatırımlarının öncelikli hedefi köy içi ulaşımı düzenleyerek günlük yaşamı kolaylaştırmak. Şatıroğlu Köyü'nde tamamlanacak düzenlemeyle, özellikle yağışlı dönemler ve kış şartlarında ortaya çıkan ulaşım sorunlarının azalması; yol ve altyapı kalitesinin artması bekleniyor.

Çalışmaların yalnızca fiziksel iyileştirmeler getirmediği, aynı zamanda kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye dönük olduğu vurgulandı. Yerinde inceleme, uygulamanın nihai kullanıcı ihtiyaçlarıyla uyumunu sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

yerel ihtiyaçların değerlendirilmesi:

Kaymakam Zengin'in köy ziyareti sırasında, yürütülen parke taşı çalışmasının yanı sıra Şatıroğlu Köyü'nün diğer altyapı ve hizmet ihtiyaçları da masaya yatırıldı. Yetkililer, tespit edilen önceliklere göre çalışmaların koordineli biçimde ilerletileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, 2026 KÖYDES kapsamında yürütülen parke taşı çalışmaları Digor'da program dahilinde sürdürülüyor ve tamamlandığında köy içi ulaşımda gözle görülür iyileşmeler sağlanması hedefleniyor.

DİGOR’DA KÖYDES SEFERBERLİĞİ: PARKE TAŞI ÇALIŞMASI HIZLA İLERLİYOR(KARS-İHA)

DİGOR’DA KÖYDES SEFERBERLİĞİ: PARKE TAŞI ÇALIŞMASI HIZLA İLERLİYOR(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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