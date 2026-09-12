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Yüz yılda yoğurt, çiçek ve üzümle kurulan bir hayat

Yerköy'de yaşayan 1926 doğumlu Ali Gül, 100 yaşını yoğurt, çiçek ve terasta yetiştirdiği üzümle geride bıraktı; komşularına paylaşıyor ve hayır yapıyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yüz yılda yoğurt, çiçek ve üzümle kurulan bir hayat

Yerköy'de 100 yılı geride bırakan Ali Gül

Yozgat'ın Yerköy ilçesi merkezinde yaşayan 1926 doğumlu Ali Gül, bir asrı tamamlamanın huzurunu yaşıyor. İlçe sakinleri arasında tanınan Gül, sağlığını koruyan yaşam alışkanlıklarını ve günlük rutinini uzun ömrünün sırrı olarak açıklıyor.

sofrasının vazgeçilmezi yoğurt oldu:

Gül, hayatı boyunca her şeyin en iyisini yemeye ve giymeye özen gösterdiğini vurguluyor. Uzun yaşamının en önemli nedenlerinden biri olarak beslenme alışkanlıklarını gösteren asırlık çınar, 'yoğurtsuz yemek yemem' sözleriyle yoğurdu sofrasından hiç eksik etmediğini ifade ediyor. Sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğini, yeme içme konusunda seçici olduğunu ve parayı harcamaktan çekinmediğini anlatıyor.

terasında çiçek, saksılarında üzüm ve komşulara paylaşım:

Evini çiçeklerle süsleyen Gül, terasında üzüm yetiştiriyor ve mahallenin tanıdık yüzlerinden biri. 'Terasta üzüm yetiştiriyorum. Gelen komşulara bol bol üzüm keser veririm. Kimseyi üzümsüz salmıyorum' diyerek komşularıyla paylaşımını özetliyor. Çiçek sevgisi o kadar büyük ki, bir çiçek için Yozgat’a gidebileceğini de söylüyor.

Gül, dört çocuğu olduğunu belirtiyor: '4 tane evladım var. Biri kapıyı açmıyor. Sebebi ne acaba? Ben onları kimseye muhtaç etmedim. Elden iyi yediler, giydiler.' Ailevi ilişkilerde kendi sorumluluğunu vurguluyor ve evlatlarının ihtiyaçlarını karşıladığını anlatıyor.

günlük rutin, sağlık ve hayır işleri:

Günlerini disiplinle geçirdiğini söyleyen Gül, sabah erken kalkıp abdest aldığını ve namazını kıldığını aktarıyor. 'Yeme içmeme dikkat ederim. En iyi yemeklerden yerim' sözleri, beslenme konusundaki titizliğini yansıtıyor. Hayatında neredeyse doktora gitmediğini, yalnızca bir kez kalça kırığı nedeniyle doktora başvurduğunu belirtiyor.

Parayı esirgemeyen bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Ali Gül, ihtiyaç gördüğünde harcama yaptığını; haftada bir çamaşır yıkayıp tertemiz giyindiğini ve düzenli olarak hayır işlerine katkıda bulunduğunu anlatıyor. 'Çocuk yuvasına, Mehmetçiğe para veririm' diyerek yardımseverliğini açıklıyor.

Yüz yılı aşkın yaşamını yoğurt, çiçek ve terasındaki üzümle özetleyen Ali Gül, komşularına ve çevresine örnek olan yaşam tarzını koruyor. Mahalle sakinleri onun bu tutumu ve paylaşımıyla anıyorlar.

YOZGAT&#039;IN YERKÖY İLÇESİNDE YAŞAYAN 100 YAŞINDAKİ ALİ GÜL, BİR ASRI GERİDE BIRAKMANIN HAKLI...

YOZGAT'IN YERKÖY İLÇESİNDE YAŞAYAN 100 YAŞINDAKİ ALİ GÜL, BİR ASRI GERİDE BIRAKMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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