Çanakkale'de Paşaköy yakınında benzin istasyonu önünde tırla çarpışma: iki kişi yanarak hayatını kaybetti

Çanakkale'de Paşaköy yakınında benzin istasyonu önünde tırla kafa kafaya çarpışma:

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen otomobil ilk olarak kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre geride 17 AHK 334 plakalı bir araçla maddi hasarlı kazaya karıştıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinden kaçan otomobil, Çanakkale’den Çan’a seyir halinde olan, 17 HL 011 plakalı tırı kullanan T.B. ile benzin istasyonu önünde kafa kafaya çarpıştı.

Kaza anı ve araçların durumu:

Çarpışma sonrasında olay yerinde büyük çapta hasar oluştu; tırla çarpışan otomobil alev aldı ve araç adeta bir alev topuna döndü. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yanarak feci şekilde yaşamını yitirdi.

Ölenlerin kimlikleri:

Kazada hayatını kaybedenlerin Çan ilçesinde yaşayan Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu öğrenildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SEMİH SEVİNÇ