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Terminalde son anda önlenen gıda skandalı: Adana'dan gelen bir ton tarihi geçmiş tavuk imha edildi

Bursa terminalinde Adana'dan gelen, son kullanma tarihi geçen ve uygunsuz taşınmış yaklaşık bir ton tavuk ele geçirildi; ekiplerce imha edildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:19

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Terminalde son anda önlenen gıda skandalı: Adana'dan gelen bir ton tarihi geçmiş tavuk imha edildi

Terminalde son anda önlendi:

Olay, sabah 08.50 sıralarında Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleşti. Güvenlik ekipleri, Adana'dan gelen otobüste siyah poşetlere sarılı ve streçlenmiş halde taşınan toplam altı çuval ürünü şüpheli buldu ve açtığında tarihi geçmiş tavuk etleri tespit etti.

bulunan ürünlerin tespit ve bildirim süreci:

Güvenlik görevlileri durumu derhal Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bildirdi. Zabıta ekiplerinin polise haber vermesinin ardından, halk sağlığı ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bilgilendirildi. İhbar üzerine Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri terminale intikal ederek inceleme yaptı. Ürünlerin Adana'dan yaklaşık 800 kilometre mesafeden geldiği belirlendi.

imha işlemi ve ulaştırılmak istenen adres:

Uzman ekiplerin incelemesi sonucu, söz konusu tavuk etlerinin hem son kullanma tarihlerinin geçtiği hem de uygunsuz taşıma şartlarında taşındığı tespit edildi. Yaklaşık bir tona yakın olduğu belirtilen ürünlerin Yıldırım ilçesi Yavuzselim mahallesindeki bir işletmeye götürülmek istendiği öğrenildi. Karar doğrultusunda Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, emniyet güçleri ve zabıta gözetiminde imha işlemini gerçekleştirdi.

Yetkililer, işlemin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetiminde eksiksiz tamamlandığını belirterek, benzer risklerin önlenmesinde terminal güvenliği ile kurumsal iş birliğinin önemine dikkat çekti.

ADANA’DA GELEN ALTI ÇUVAL TARİHİ GEÇMİŞ TAVUK BURSA ULUSLARARASI VE ŞEHİRLERARASI OTOBÜS...

ADANA’DA GELEN ALTI ÇUVAL TARİHİ GEÇMİŞ TAVUK BURSA ULUSLARARASI VE ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE GÜVENLİK EKİPLERİNİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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