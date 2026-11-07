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Zirvelerde nöbet: 'cesarette biriz' mesajıyla Erzurum'un kış güvenliği

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için karlı zirvelerde sürdürülen 7/24 devriye, nöbet ve denetim faaliyetlerini 'Cesarette Biriz' mesajıyla paylaştı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zirvelerde nöbet: 'cesarette biriz' mesajıyla Erzurum'un kış güvenliği

kışın zirvelerinde görev:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, kış mevsiminin etkisini gösterdiği yüksek kesimlerde yürütülen güvenlik faaliyetlerini "Cesarette Biriz" sloganıyla kamuoyuna sundu. Kentin zirvelerinde görev yapan ekiplerin zorlu arazi ve dondurucu soğukla mücadelesi, hazırlanan görüntülerle görünür kılındı.

Paylaşımda, görev başındaki askeri personel ve kolluk kuvvetlerinin tam teçhizatlı olarak nöbet tuttuğu anlar öne çıkarıldı. Görüntülerde ayrıca, karla kaplı sarp arazilerde dalgalanan ay-yıldızlı Türk bayrağı vurgulanarak hem dosta güven hem de düşmana gözdağı verilmek istendi.

görüntüler ve verilen mesaj:

Klipte yer alan ifadeler arasında, "Vatanın her karış toprağında olduğu gibi yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz" cümlesi dikkat çekti. Açıklama ve görseller, kurumun kış şartlarına rağmen görevden taviz vermeyeceği yönündeki kararlılığını ortaya koydu.

taktik araçlarla yürütülen devriye:

Paylaşılan video ve fotoğraflarda, teknolojik donanımlarıyla öne çıkan taktik tekerlekli zırhlı askeri araçların karlı arazilerde aktif devriye yaptığı görüldü. Ekipler, özellikle Palandöken ve kentin stratejik noktalarında güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı.

Erzurum genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetim, devriye ve nöbet faaliyetlerinin 7/24 esasına göre kış boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA KENTİN ZİRVELERİNDE YÜRÜTÜLEN KARARLI...

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA KENTİN ZİRVELERİNDE YÜRÜTÜLEN KARARLI MÜCADELEYİ "CESARETTE BİRİZ" MESAJIYLA PAYLAŞTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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