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Dikenli dallardan sofralara: Saraykent'in kış hazırlığı kuşburnuyla sürüyor

Saraykent'in vadilerinde dikenli dallardan özenle toplanan kuşburnuları, çay, marmelat ve 'acılı aş' yapımında kullanılarak kışa hazırlanıyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Dikenli dallardan sofralara: Saraykent'in kış hazırlığı kuşburnuyla sürüyor

Kuşburnu toplama geleneği:

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu, kış hazırlığı yapanların mesaisini artırdı. Piknik için bölgeye gelen aileler, dikenli dalların arasından meyveleri toplamak için yoğun çaba harcıyor.

Toplamanın zorluğuna rağmen yöre halkı bu geleneği sürdürüyor. Vatandaşlardan Fatma Büyükata, toplanan meyvelerin çay, marmelat ve yöresel 'acılı aş' yapımında kullanıldığını belirtti ve geleneksel yöntemleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Fatma Büyükata, şu ifadeleri kullandı: "Kuşburnu topluyoruz burada. Marmelat yapıyoruz, çayını yapıyoruz, eskilerden gelen acılı aş derler, onu yaparız. Çay ve marmelat yaparız. Bu taraflara gezmeye, pikniğe geliriz. Kuşburnunun burada olduğunu bildiğimiz için gördük, geldik."

Kullanım ve sağlık faydaları:

Toplanan kuşburnular, yörede kışın C vitamini kaynağı olarak değerlendiriliyor ve hastalıklara karşı koruyucu olduğu biliniyor. Büyükata, "Vitamininin olduğunu biliyoruz. Bütün hastalıklara iyi gelir. C vitamini var." diyerek bu inancı özetledi.

Yerel halk, kuşburnu çayını sobanın üzerinde kaynatarak içmenin ve evin içinde oluşan kokunun kış atmosferini anımsattığını belirtiyor. Büyükata, "Toplaması çok zahmetli, hep dikenli. Ellerimize dikenleri geldi, toplaması zor ama yemesi güzel oluyor. Kışın sobanın üzerine koyarız. Çayını demler öyle içeriz. Evin içinde çok güzel kokusu olur. Odaya girdiğimizde kışın havasını alırız. Kışın geldiğini biliriz. Şimdi evler kaloriferli, sobada kaynamıyor artık. Yine de kaynatmaya çalışıyoruz." dedi.

İşleme ve saklama yöntemleri:

Toplanan meyveler aşamalı işlemlerden geçirilerek marmelada dönüştürülüyor ya da kurutularak kış boyunca demlenmek üzere saklanıyor. Bu uygulama hem lezzeti koruyor hem de yöresel hazırlanış biçimlerinin sürdürülmesini sağlıyor.

Böylece Saraykent'te kuşburnu hem günlük yaşamın bir parçası hem de kışlık ihtiyaçların hazırlanmasında merkezi bir rol oynuyor.

FATMA BÜYÜKATA

FATMA BÜYÜKATA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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