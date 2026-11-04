Iğdır'da okul çevreleri için güvenlik tedbirleri güçlendiriliyor

Iğdır'da okul güvenliği gündemde

İğdır'da, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla düzenlenen Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali M. Fırat Taşolar başkanlık etti ve toplantıda öncelikli olarak öğrencilerin güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler değerlendirildi.

Değerlendirilen tedbirler:

Toplantıda okula geliş-gidiş yollarında güvenliğin sağlanması, okul çevrelerinde oluşabilecek risklerin tespiti ve mevcut güvenlik uygulamalarının etkililiğinin artırılması üzerinde duruldu. İlgili kurumların yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve ihtiyaç duyulan önlemlerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Kurumlar arası koordinasyon ve uygulama:

Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. Eğitim, emniyet ve yerel yönetim birimlerinin sorumlulukları çerçevesinde iş birliğinin artırılması ve alınan tedbirlerin takip edilerek etkinliğinin izlenmesi hususları ele alındı.

Yetkililer, okul çevrelerinde risk değerlendirmelerinin düzenli hale getirilmesi ve uygulanan önlemlerin periyodik olarak gözden geçirilmesi yönünde kararlar aldıklarını belirtti. Böylece öğrencilerin hem okula geliş-gidişlerinde hem de okul içinde güvenli bir eğitim ortamına sahip olmalarının sağlanması hedefleniyor.

IĞDIR’DA OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ