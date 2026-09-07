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Dikkaldırım’da yenilenen salonda basketbol şöleni: Erkan Aydın’dan tam destek

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde 18. Final Basketbol Turnuvası, yenilenen Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynandı; Başkan Erkan Aydın takımlara destek verdi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:07

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Dikkaldırım’da yenilenen salonda basketbol şöleni: Erkan Aydın’dan tam destek

Dikkaldırım Spor Salonu'nda 18. Final Basketbol Turnuvası tamamlandı

Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 18. Final Basketbol Turnuvası, üç gün süren müsabakaların ardından Dikkaldırım Spor Salonu'nda sona erdi. Turnuvada Final Spor, Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor ve İLAB Basketbol takımları yer aldı; ekipler sezon öncesi hazırlıklarını test etme fırsatı buldu.

yenilenen salon ve başkanın vurguları:

Turnuvanın final gününde müsabakaları tribünden takip eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sporcularla bir araya gelerek takımlara yeni sezon öncesi başarı dileklerini iletti. Başkan Aydın, Dikkaldırım Spor Salonu’nda yapılan yenileme çalışmalarına dikkat çekti ve salonun parkelerinin ile ısıtma-soğutma sistemlerinin yenilendiğini belirtti. Aydın, organizasyonun ilk kez yenilenmiş salon koşullarında gerçekleşmesinin önemine değinerek sporculara, ailelere ve salona gelen herkese teşekkür etti.

müsabakalar ve sonuçlar:

Turnuvanın açılış maçında Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor, Final Spor'u 89-72 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. İkinci günde Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor, İLAB Basketbol'u 107-91 mağlup etti. Son gün ise İLAB Basketbol, Final Spor ile oynadığı çekişmeli mücadeleyi 93-85 kazanarak turnuvayı tamamladı. Üç günlük süreç boyunca takımlar, hem oyun düzeylerini görme hem de birbirleriyle hazırlık maçları yapma imkanı elde etti; parkede sergilenen dostane görüntüler de dikkat çekti.

Turnuva sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, organizasyona katılan takımlara plaket takdim etti. Ayrıca Final Spor Kulübü Başkanı İhsan Özen, üzerinde Aydın'ın isminin yazılı olduğu Final Spor formasını Başkan Aydın'a hediye etti.

Organizasyon, yenilenen salonun sunduğu olanaklar eşliğinde Bursalı sporseverlere keyifli bir basketbol gösterisi sundu ve takımların yeni sezon hazırlıklarına katkı sağladı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 18. FİNAL BASKETBOL TURNUVASI, DİKKALDIRIM...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 18. FİNAL BASKETBOL TURNUVASI, DİKKALDIRIM SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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