Dil deresinin dijital ikiziyle su yönetiminde yeni dönem

proje hakkında

Kocaeli'de Dil Deresi ve dereye katılan kolların dijital teknolojiyle izlenmesini, su kalitesindeki değişimlerin takip edilmesini ve çevresel risklere karşı erken uyarı mekanizmalarının kurulmasını amaçlayan bir proje hazırlandı. Proje, çevresel verilerin bir araya getirilerek yönetim kararlarının bilimsel verilerle desteklenmesini hedefliyor.

Çalışma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle planlandı. Toplantıya ayrıca İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Araştırma Merkezi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı temsilcileri katıldı. Görüşmede kurumların bilimsel bilgi birikimi, teknik altyapısı ve imkanlarının ortak bir yönetim modeli çerçevesinde değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

su kalitesi dijital ortamda izlenecek:

Proje kapsamında, derenin belirlenen kritik noktalarından sağlanacak ölçüm ve izleme verileri dijital bir platformda toplanacak ve derenin dijital ikizi oluşturulacak. Bu yaklaşım sayesinde su kalitesindeki değişimler anlık olarak izlenebilecek, kirlenme veya yatak değişimi gibi olası sorunlar erkenden tespit edilebilecek.

Böylelikle ilgili kurumların müdahale kapasitesi artacak; alınacak tedbirler ve yönetim kararları bilimsel verilere dayandırılacak ve çevresel riskler için daha etkin, koordineli aksiyonlar mümkün olacak. Proje ayrıca zamanında uyarı sağlayacak bir erken uyarı sistemi kurulmasını da kapsıyor.

kurumlar arası iş birliği ve modelin yaygınlaştırılması:

Projenin tasarımında, katılımcı kurumların teknik altyapısı ve akademik birikimi ortak bir yönetim modelinde bütünleştirilecek. Bu model; veri toplama, analiz, raporlama ve müdahale süreçlerinin eşgüdümlü işlemesini sağlamayı amaçlıyor.

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine karşı sürdürülebilir yönetim anlayışını güçlendirmeyi amaçlayan çalışma, su kalitesinin iyileştirilmesi, doğal ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile iklime uyum çalışmalarını destekleyecek bir pilot uygulama niteliği taşıyor. Projenin ilerleyen dönemde Kocaeli’deki diğer akarsular ve su havzaları için de örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

KOCAELİ'DE DİL DERESİ VE DEREYİ BESLEYEN KOLLARIN DİJİTAL TEKNOLOJİLERLE İZLENMESİ, SU KALİTESİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN TAKİP EDİLMESİ VE ÇEVRESEL RİSKLERE KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI AMACIYLA PROJE HAZIRLANDI.