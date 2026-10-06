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Din görevlileri aileleriyle buluştu: Atakum'da camiler haftası programı

Atakum'da düzenlenen programda din görevlileri ve aileleri, sohbet, çocuk etkinlikleri ve çekilişle bir araya gelerek birlik ve dayanışma gösterdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Din görevlileri aileleriyle buluştu: Atakum'da camiler haftası programı

program ve katılımcılar:

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen geleneksel "Din Görevlileri Ailece Buluşuyor" programı, Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş ile Atakum İlçe Müftülüğü koordinasyonunda Atakum Belediyesi Altınkum Tesislerinde gerçekleştirildi. Programa; Atakum İlçe Müftüsü Cevat Erişti, Aşıkkutlu Dini İhtisas Merkezi Müdürü Yakup Pulat, Başkanlık Müftüsü Osman Ayas, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, Kur’an kursu öğreticileri, imam-hatipler, müezzin-kayyımlar, emekli din görevlileri ile Diyanet ve Türkiye Diyanet Vakfı personeli ve aileleri katıldı.

sohbet ve birliktelik vurgusu:

Her yıl gerçekleştirilen buluşma, din görevlileri ve ailelerine kaynaşma, karşılıklı sohbet ve sosyal etkileşim imkânı sundu. Hasan Güneş, yaptığı konuşmada din görevlilerinin toplumun manevi hayatındaki rollerine dikkat çekerek görevlerini özveriyle sürdüren tüm personele Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla tebriklerini iletti. Atakum İlçe Müftüsü Cevat Erişti de teşkilat mensuplarıyla ailelerinin birlikte olmasının önemine vurgu yaptı.

çocuklar ve etkinlikler:

Programda çocuklara yönelik etkinliklere özel ağırlık verildi. Bir animasyon ekibi eşliğinde oyun alanı kurularak minikler için pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları, balon oyunları ve çeşitli eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Ayrıca gerçekleştirilen çekilişle katılımcılara hediyeler dağıtıldı; çocukların ve ailelerin etkinliklere gösterdiği ilgi buluşmaya renk kattı.

organizasyon ve kapanış:

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Atakum Din Görevlileri Derneği Başkanı Mustafa Çelik, programın birlik ve beraberliğe katkısına dikkat çekerek Atakum Belediyesi'ne salon tahsisi için teşekkür etti. Gün, sohbet, ikramlar, çocuk etkinlikleri ve çekilişin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu; katılımcılar memnuniyetle alandan ayrıldı.

İL MÜFTÜSÜ HASAN GÜNEŞ

İL MÜFTÜSÜ HASAN GÜNEŞ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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