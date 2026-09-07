diş fırçasıyla dünyayı gezen seyyahın 133 ülke serüveni

muammer yılmaz’ın seyahat mottosu:

2014 yılında başlayan yolculuk tutkusu, Muammer Yılmaz’ı beş kıtada toplam 133 ülke gezmiş bir seyyaha dönüştürdü. Kimi zaman otostop yaparak, kimi zaman yürüyerek, kimi zaman da bisikletle gerçekleştirdiği yolculuklarda Yılmaz, eşyasını en aza indirerek gezinmeyi tercih ediyor. Gezgin, son altı yıldır yanında çanta taşımıyor; yalnızca diş fırçası ile seyahat ettiğini ifade ediyor.

yol yöntemleri ve ilk büyük macera:

Yılmaz’ın dikkat çeken projelerinden biri 2014’te hayata geçirdiği 80 Günde Parasız Devriâlem. Bu proje kapsamında 19 ülkeyi otostop yaparak dolaştığını belirten Yılmaz, yol boyunca insanların kendilerine yardım ettiğini, arabaya aldığını, yemek verdiğini ve konaklama konusunda destek olduğunu söylüyor. Yılmaz, bu deneyimin amacını "her yerde güzel insanların olduğunu göstermek" olarak özetliyor.

Yolculuklarında zaman zaman yürüyüş, zaman zaman otostop ve bazen de bisiklet kullanan gezgin, geçen yıl Paris’ten başlayıp İstanbul’da bitirdiği yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik bisiklet yolculuğunu da aktarıyor. Bu yaklaşımla Yılmaz, yol deneyimini hem ekonomik hem de insan ilişkileri odaklı bir macera olarak kurguluyor.

en sıra dışı deneyimler ve kişisel motivasyon:

Yılmaz’ın anıları arasında Mont Blanc çevresindeki yürüyüş ayrı bir yer tutuyor. Fransa, İsviçre ve İtalya sınırlarından geçen rotada 11 gün boyunca toplam 160 kilometre yürüdüğünü, bu süre zarfında yemek yemediğini anlatıyor. Bu tür sınavları "içimizdeki gücü göstermek" için yaptığını belirten gezgin, zorlukların atlatıldığında mutluluğu katladığını ifade ediyor.

Yılmaz seyahat serüvenini ailesiyle başlayan bir merakın sonucu olarak tarif ediyor. Lise yıllarında okul gezisine katılabilmek için para kazanmak üzere çikolata sattığını ve bulaşık yıkadığını; bunların onun için bir dönüm noktası olduğunu anlatıyor. Gezgin, bu birikimiyle bugüne kadar üç kitap yazdı ve konferanslar veriyor.

eşle yapılan yolculuk ve gelecek planları:

2023 yılında eşiyle onuncu yıllarını farklı bir yolculukla kutlamak isteyen Yılmaz, eşinin ilk başta parasız ve otostoplu bir yolculuğa sıcak bakmadığını, bunun üzerine daha klasik bir dünya turu planladıklarını ve bir yıl içinde 22 ülke gezdiklerini söylüyor. Yılmaz, gezdiği ülke sayısını "sadece bir sayı" olarak nitelendiriyor; asıl zenginliğin dünya çapında edindiği dostluklar olduğunu vurguluyor: "Bütün dünyada bir arkadaşım var. Bu, en güzel zenginlik, en güzel mutluluk benim için."

Gelecek planları arasında ise arkadaşı Milan ile birlikte İstanbul’dan bisikletle yola çıkarak hedeflerinin Pekin olduğunu açıklıyor. Ayrıca Türkiye’de, Kapadokya’da bir mağarada, parasız ve diş fırçasıyla bir televizyon programı yaparak "Türkiye’de iyi insanların olduğunu göstermek" gibi bir hayali olduğunu söylüyor.

Muammer Yılmaz, yolculuklarını, karşılaştığı farklı kültürleri, inançları ve yemekleri paylaşarak sürdürmeyi amaçlıyor. Sağlığı el verdiği sürece bu keşiflerin devam edeceğini belirten gezgin, seyahatlerini hem bir yaşam biçimi hem de insan hikâyelerini göstermek için bir araç olarak görüyor.

MODERN ZAMAN SEYYAHI MUAMMER YILMAZ, 2014 YILINDA BAŞLAYAN GEZME TUTKUSUYLA KİMİ ZAMAN OTOSTOP YAPARAK KİMİ ZAMANDA BİSİKLET İLE 5 KITADA 133 ÜLKEYİ GEZDİ.