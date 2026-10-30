Düzce trafiğine iki yönlü çözüm: Metek üst geçidi kamulaştırma aşamasını geçti

Metek üst geçidi projesinde son durum

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 100 projesi arasında yer alan Metek Üst Geçidi için önemli bir adım daha geride kaldı. Şehir içi trafiğine alternatif bir güzergâh sağlayacak proje, Koçyazı mahallesi ile Atatürk Bulvarı arasındaki bağlantıyı güçlendirecek şekilde planlandı. Projenin Karayolları onayının ardından uygulama ve ihale süreci hız kazandı.

Karayolları onayı ve proje kapsamı:

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan proje, D100 karayolu üzerinde Çoban ve Kervan kavşaklarına üçüncü alternatif olarak hizmet verecek. Üst geçit, Koçyazı mevkiinden D100 üzerine inşa edilecek; her iki yönde birer şerit olmak üzere çift yönlü araç trafiğine uygun tasarlandı. Ayrıca güzergâh, yayaların da kullanımına açık şekilde planlanarak şehir merkezine ve Atatürk Bulvarı'na doğrudan erişim sağlayacak.

Kamulaştırma ve ihale süreci:

Güzergâh üzerindeki bazı şahsi arazilere 18. madde uygulandı ve ilgili terk işlemleri yapıldı. Proje hattında bulunan birtakım yapılar için yapılan kamulaştırma çalışması da tamamlandı. Bu hukuki ve mülkiyet düzenlemelerinin sonuçlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü, projenin yapım işini yürütecek.

Şu anki aşamada ihale öncesi keşif çalışmaları başlamış durumda. Keşif bedeli tespiti ve ihale şartlarının netleşmesinin ardından resmi ihale süreci işletilecek. Belediye yetkilileri, şartname ve mali tespitlerin tamamlanmasının ardından ihalenin en kısa sürede açılacağını belirtti.

Metek Üst Geçidi'nin devreye girmesiyle birlikte, özellikle günün yoğun saatlerinde artan araç trafiğinin rahatlaması hedefleniyor. Proje, şehir merkezinin en büyük yerleşim yerlerini birbirine bağlayacak alternatif bir güzergâh sunarak mevcut ana arterlerdeki yükün azalmasına katkı sağlayacak.

Belediye tarafından daha önce yayınlanan 100 Proje kitabında yer verilen bu yatırım, hem ulaşım çeşitliliğini artırmayı hem de kent içi hareketliliği düzenlemeyi amaçlıyor. Karayolları onayı, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ve keşif bedeli aşamalarının geçilmesiyle projenin uygulama adımları da netleşmiş oldu.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN 100 PROJESİNDEN BİRİ DAHA GERÇEKLEŞİYOR. ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNE ALTERNATİF ÇÖZÜM OLARAK YAPIMI MERAKLA BEKLENEN KOÇYAZI MAHALLESİ İLE ATATÜRK BULVARI’NI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK METEK ÜST GEÇİDİ PROJESİ İHALE SÜRECİ BAŞLADI.