Eskişehir'de merkez caddede malzeme sevkiyatı trafik akışını durdurdu

Eskişehir merkezinde trafik aksadı

Eskişehir'de devam eden bir inşaat çalışması, şehir merkezinde yer yer trafik aksamalarına neden oldu. Olay, Odunpazarı ilçesinin araç trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

İnşaat halindeki binaya tuğla ve benzeri yapı malzemelerinin sevkiyatı sırasında, malzemeleri kaldırmak için teleskopik yükleyicinin cadde üzerine konuşlandırılması trafiği olumsuz etkiledi. Çalışma sırasında cadde daraldı ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; bölgede metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sürücülerin ve vatandaşların tepkisi:

Bölgede bekleyen vatandaşlar ve sürücüler, özellikle yoğun saatlerde bu tür malzeme indirme ve kaldırma çalışmalarının trafiğin akışını aksatmayacak şekilde planlanması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar, çalışmaların daha uygun saatlere alınması veya gerekli trafik önlemlerinin (uyarı levhası, alternatif güzergâh düzenlemesi gibi) uygulanması gerektiğini vurguladı.

Bu tür çalışmaların şehir merkezindeki yoğun caddelerde yürütülmesi, hem trafik akışını hem de günlük yaşamı etkilediğinden, benzer durumların önlenmesi için planlama ve koordinasyonun artırılması talep ediliyor.

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE DEVAM EDEN BİR İNŞAAT ÇALIŞMASI, ŞEHİR MERKEZİNDE TRAFİKTE AKSAMALARA NEDEN OLDU.