Burhaniye sahil huzurevinde Cumhuriyet coşkusu ve ağaç dikimi

Burhaniye sahil huzurevinde kutlama

CHP ilçe yönetimi, Cumhuriyetin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Özel Sahil Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayram sevincini paylaştı. Ziyarete CHP İlçe Başkanı Burak Filiz ve ekibi katıldı; yaşlılarla sohbet edilip elleri öpüldü ve birlikte ağaç dikildi.

etkinlikte neler oldu:

Sahil Huzurevi yetkilileri tarafından karşılanan CHP ekibi, sakinlerle vakit geçirip onların gönlünü aldı. Gerçekleşen etkinliklerde sıcak sohbetlerin yanı sıra bir ağaç dikimi yapıldı; bu adım, Cumhuriyet değerlerinin kuşaklara aktarılmasının simgesi olarak açıklandı. Etkinlik, Atatürk'ün sevdiği ezgilerin canlı müzik eşliğinde seslendirilmesi ve pasta kesimiyle devam etti.

ziyaretin mesajı ve sonuçları:

Burak Filiz ziyaretle ilgili, "Gerçekleştirdiğimiz ağaç dikimiyle Cumhuriyetimizin köklü değerlerini ve geleceğe duyduğumuz umudu simgeledik. Çünkü ağaçlar kökleriyle, Cumhuriyetimiz değerleriyle yaşar; her ikisi de geleceğe umut olur. Ardından Atatürk’ün sevdiği ezgilerin canlı müzik eşliğinde seslendirildiği pasta kesimiyle Cumhuriyet Bayramımızı büyüklerimizle birlikte kutladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet" sözlerine yer verdi.

Etkinlik, yerel siyaset temsilcileri ile huzurevi sakinleri arasındaki bağı güçlendirirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın toplumsal hafızadaki önemine vurgu yaptı. Ziyaret, hem kutlama hem de yaşlılara yönelik saygı ve hatırlama anlamı taşıdı.

HUZUREVİ ZİYARETİ