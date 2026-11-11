Güvenlik kaygısıyla Bundeswehr Çin menşeli dronlar ve otomobillerin kışla girişini yasakladı

yasak ve kapsamı:

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bundeswehr güvenlik riskleri nedeniyle bugüne kadar eğitim amaçlı kullanılan Çin yapımı insansız hava araçlarının kışlalarda ve eğitim alanlarında kullanımını yasakladı. Talimatın ayrıca askeri personelin şahsi kullanımındaki Çin üretimi otomobillerin askeri tesislere girişini engellediği bildirildi.

hangi cihazlar kapsanıyor:

Yasağın hedefinde daha çok küçük boyutlu İHA'lar bulunuyor; bu araçların bir kısmı Çinli üreticilerden temin edilmiş ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmıştı. Haberlere göre talimat, söz konusu İHA'ların envanterden çıkarılmasını da emrediyor.

neden bu adım atıldı:

Bundeswehr komuta kademesi, küçük insansız hava araçlarının tatbikatlara ilişkin hassas verileri, kışla ve eğitim alanlarının görüntülerini veya Alman silah sistemleri hakkındaki bilgileri Çin istihbarat servislerine aktarabileceği endişesini taşıyor. Bu güvenlik kaygıları, yasağın hayata geçirilmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Haberde, alınan önlemlerin birliklere gönderilen talimatlarla uygulamaya konduğu ve resmi bir açıklamada detayların sınırlı kaldığı aktarılıyor.

ALMANYA SİLAHLI KUVVETLERİ, CASUSLUK VE GÜVENLİK RİSKLERİ NEDENİYLE BUGÜNE KADAR EĞİTİM AMAÇLI OLARAK KULLANILAN ÇİN YAPIMI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE PERSONELİN ÇİN ÜRETİMİ ÖZEL OTOMOBİLLERİNİN ASKERİ KIŞLALARA GİRİŞİNİ YASAKLADI.